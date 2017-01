BESCANSA RETA A ERREJÓN A DISPUTARLE EL LIDERAZGO A IGLESIAS EN VISTALEGRE

La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, retó este lunes a todo aquel que vea “las cosas de otra manera” en el partido a disputarle el liderazgo a Pablo Iglesias y presentar en el congreso estatal de 'Vistalegre II' una candidatura alternativa a la del actual secretario general.

La dirigente de Podemos se expresó de esta manera en declaraciones en laSexta, recogidas por Servimedia, después de que el secretario Político de este partido, Iñigo Errejón, haya manifestado que asumirá las posibles “consecuencias” de presentar un documento político alternativo al del líder de la formación, dado que considera que es hora de adoptar posiciones “valientes” de cara al futuro.

“Si alguien tiene un proyecto diferente debe presentar su candidatura a la Secetaría General. Eso es básico. Si alguien ve las cosas de otra manera, es lo más honesto”, apuntó Bescansa, afín a Pablo Iglesias.

Sobre el artículo publicado este lunes en ’20 minutos’ por el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, en el que asegura que “si cae Iglesias, cae Podemos” y en el que insta a la formación a no cometer el “error” de “cargarse” la figura del líder, Bescansa indicó que “no está en duda” el papel de Iglesias dentro Podemos porque su figura es “imprescindible para entender cómo hemos llegado hasta aquí”.

LO IMPORTANTE, LAS PERSONAS

Miguel Urbán, del ala anticapitalista de Podemos, habló también de este contencioso y en declaraciones en Cuatro, recogidas por Servimedia, manifestó que “la sociedad no la transforma ni un secretario general ni dos ni tres ni cien secretarios generales” y afirmó que lo “imprescindible” en este partido es la gente.

También señaló que “nadie está juzgando la figura de Pablo (Iglesias)” de cara al congreso de Vistalegre, como comúnmente se conoce a la Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos que se celebrará próximamente, sino que lo que existe es un “debate político”.

Vio necesario un Podemos “plural y pluralista” en el que no haya diferencias, aunque opinó que “no hay riesgo de fractura” en el seno de la formación. No obstante, calificó de “culebrón” lo acaecido estos días, después de que ‘pablistas’ y ‘errejonistas’ protagonizaran un debate interno tras la destitución de José Manuel López, próximo a las tesis de Errejón, como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Eso, dijo, “era un culebrón y no un debate político”.

