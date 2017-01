BESCANSA, SOBRE LA CELEBRACIÓN DE UNA CONSULTA: “ME TEMO QUE ESTO TERMINARÁ PASANDO ANTES O DESPUÉS”

- Ve en Ada Colau una “excelente candidata” para las próximas elecciones autonómicas. La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, considera que “antes o después” se acabará celebrando una consulta ciudadana en Cataluña sobre el futuro de la comunidad autónoma, porque “no hay otro camino”, y opina que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sería una “excelente candidata” para las próximas elecciones autonómicas.

“Cuando hay un problema político que las fuerzas de representación no son capaces de resolver solo hay un camino, que es el camino de preguntarle a la gente”, afirmó la parlamentaria de Unidos Podemos en una entrevista concedida a Servimedia.

“Yo soy una optimista estructural”, indicó, “y creo que eso ocurrirá, porque no se me ocurre ninguna otra solución como posible”.

Explicó que en su última comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no entró en el fondo del problema secesionista en Cataluña, “pero el corazón del problema solamente tiene una solución”. “De eso va la democracia”, continuó. “Me temo que esto (la celebración de un referéndum) terminará pasando antes o después”.

Además, aseguró que este proceso deberá ir acompañado de una “reforma profunda” del Tribunal Constitucional para que de verdad se convierta en un “árbitro que garantice los derechos fundamentales”, tras la “profunda agresión” que ha padecido este órgano por parte del PP.

ADA COLAU

Sobre la posibilidad de que Ada Colau pueda ser la candidata de En Comú Podem a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas de 2019, Bescansa dijo que “la candidata en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña tendrá que ser la candidata que la gente decida en primarias”.

En todo caso, ve en la alcaldesa de Barcelona una “excelente candidata” y entiende las “críticas” que ha recibido hasta ahora su gestión en la Ciudad Condal.

“Era previsible que la irrupción de una fuerza tan poderosa haya venido acompañada por críticas”, apuntó, para referirse seguidamente a la aparición de las que denominó “fuerzas de la reacción”, que se alían para mantener el ‘statu quo’ anterior, como a su juicio ha pasado en el Congreso con PP, PSOE y Ciudadanos. “El elemento común entre ellos es que no quieren el cambio”, dijo.

Con todo, consideró que En Comú Podem “está llamada a ser la fuerza mayoritaria en Cataluña más temprano que tarde”, porque representa mejor la posición mayoritaria de la gente de compromiso claro con el derecho a decidir y la salvaguarda de criterios básicos del Estado de bienestar.

“La sociedad catalana lleva mucho tiempo pidiendo lo mismo, que es un proceso reconocido por todos, un proceso legítimo, en el cual la sociedad catalana pueda expresar democráticamente cuál es su opinión sobre el encaje territorial de Cataluña en España”, indicó.

