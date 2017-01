BESCANSA PIDE HACER "AUTOCRÍTICA" EN PODEMOS, PORQUE "LO QUE VIENE POR DELANTE NO ES FÁCIL"

La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, pidió este martes "superar" el debate interno en su partido y hacer "autocrítica" tras la imagen que está transmitiendo en los últimos días. "Discutamos las mejores estrategias, porque lo que viene por delante no es fácil", afirmó.

Lo dijo en declaraciones en Antena 3, recogidas por Servimedia, donde insistió en que si algún compañero de la formación morada difiere de la línea central del discurso de Podemos, "es momento de decirlo públicamente" y presentar una "candidatura separada".

Se refería al secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, de quien se duda si finalmente presentará una candidatura alternativa a la del líder del partido, Pablo Iglesias, en la segunda Asamblea Ciudadana Estatal, la llamada 'Vistalegre II'.

Bescansa reconoció sentirse "profundamente incómoda" cuando se habla de "división" en Podemos, por lo que demandó "superar ya" el debate interno y hacer "autocrítica". "La gente no ha venido a Podemos para que estemos con estas. Discutamos las mejores estrategias, porque lo que viene por delante no es fácil", manifestó.

Después de que este lunes Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos pero sin cargo orgánico en el partido, publicara un escrito en el que indicaba que "si cae Iglesias, cae Podemos" y cargara contra el "exceso de bisoñez" en la formación, Bescansa dijo que Monedero "es muy libre" de posicionarse sobre el debate en Podemos, pero "somos los que tenemos responsabilidades en Podemos quienes tenemos que ponernos a trabajar".

Se refirió a la "inteligencia" de Iglesias para estar al frente del partido y destacó en el "papel fundamental" que ha jugado durante estos años. Asimismo, dijo que la formación morada saldrá "fortalecida" del congreso de Vistalegre, y agregó que Errejón, al igual que Iglesias, contará con un "respaldo muy importante" en esta asamblea. "Este planteamiento de uno u otro (o Iglesias o Errejón) me temo que no es lo que vamos a ver en febrero", consideró.

El debate que tiene que producirse ahora, defendió, es "un debate de ideas" y preparar los documentos con los que pilotará el partido la nueva dirección. Dijo que son importantes tres ejes: cambio constitucional, cambio en el modelo productivo y ahondar en las políticas contra el machismo.

El equipo técnico de Podemos en Vistalegre, con Pablo Echenique y Clara Serra como portavoces, ha acordado que del 5 al 21 de enero se abrirá el plazo para la elaboración de documentos y del 23 de enero al 1 de febrero podrán realizarse fusiones entre los textos en caso de llegar a acuerdos.

El 2 de febrero se anunciarán las candidaturas y los documentos definitivos y del 4 al 11 de febrero los inscritos en la formación podrán votar. El censo en Podemos se cerrará mañana, 4 de enero, un mes antes de que se inicien las votaciones.

