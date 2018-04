EL PSOE CREE QUE LES "BENEFICIARÍA PLENAMENTE" QUE LAS GENERALES FUERAN EL MISMO DÍA QUE LAS MUNICIPALES

La dirección del PSOE elabora un informe mensual en el que analiza su situación ante las próximas citas electorales, y en el último del mes de abril se destaca que podrán ser 16 años después la primera fuerza política en las municipales de 2019 y reconocen que les “beneficiaría plenamente” que en el mismo día hubiera también elecciones generales, aunque admite que se trata de “una hipótesis que no es muy probable”.



En dicho estudio ‘Desk Research’, al que ha tenido acceso Servimedia, los socialistas aseguran que la tendencia del PSOE en municipales “es de subida” y lo resumen en que se trata de “un crecimiento lento pero seguro”, lo cual contrasta con las encuestas que se están publicando en distintos medios de comunicación.

Con estos datos según los cuales “el PSOE está en condiciones de ser 16 años después el partido más votado en España” y considerando que “por primera vez” podría ganar las municipales desde 2003, mejorando el resultado de 2015, tanto en porcentaje como en número de votos y situándose en el entorno de los seis millones de sufragios, Sánchez repite constantemente que el partido que gana las municipales gana las generales, como aliciente para animar a los suyos.

En el supuesto de que hubiera una cita electoral conjunta (cinco elecciones: municipales, autonómicas, Congreso, Senado y europeas), mientras que el PSOE se vería beneficiado, “el PP se encuentra en una situación opuesta”, porque estaría “ante una tormenta perfecta” y, por eso, creen que ese escenario no se dará, ya que estiman que “la concentración de elecciones en el mismo día se traduciría en una elección de castigo al PP de la que saldríamos muy beneficiados la oposición”.

Al margen de esta hipótesis, en dicho documento interno, adelantado también por la Ser, Ferraz destaca que, “aunque el ciclo electoral comience con las elecciones de Andalucía del próximo año -si no se adelantan al otoño de 2018-, las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas son el primer gran objetivo electoral del PSOE” y, por tanto, al ser todo en un mismo día se convierten una “primera vuelta para las elecciones generales”.

Con ese objetivo, el secretario general del PSOE, según el mismo documento, está “fortaleciendo la hoja de ruta que estimamos para su primera victoria en generales” pero subrayan que “antes hay que ganar las municipales”. "Viene trabajando con eficacia y en silencio territorialmente", dicen.

En este informe que elaboran en Ferraz “desde hace meses” y que se actualiza “mensualmente”, según fuentes socialistas, se señala que la “fuerte batalla” por el voto de la derecha entre Partido Popular y Ciudadanos está teniendo “consecuencias directas y novedades en municipales” y se vuelve al eje ‘izquierda-derecha’.

Sin embargo, los socialistas creen que apenas se están dando “los primeros capítulos de una durísima guerra abierta por el voto conservador”, que tendrá “consecuencias no previsibles en el escenario político futuro pero cuya traducción electoral inmediata serán estas elecciones municipales” y del que “el PP se verá muy perjudicado”.

En el Partido Socialista recuerdan que en las municipales de 2015, el PSOE cosechó el 25% de los votos frente al 27% del PP, pero los socialistas lograron poder institucional recuperando “muchas alcaldías, diputaciones y gobiernos de varias comunidades autonómica”.

A esos datos se aferra Sánchez, según comentaron a Servimedia fuentes próximas al líder socialista, para destacar el “beneficio” que tiene para el PSOE la convocatoria de las tres elecciones en un mismo día, ya que consideran que el voto municipal “tirará” a favor de la elección del sentido del voto para las otras dos urnas.

No obstante, en este informe Ferraz reconoce que “la fuerte implantación territorial del PP, el elevado número de alcaldes y su sólida estructura, le permitirá resistir por encima de lo que auguran las peores encuestas nacionales que se están publicando”; pero agrega que "el PP retrocederá significativamente y dejará de ser el partido más votado en beneficio del PSOE, que puede convertirse en el partido que encabece un nuevo ciclo político como consecuencia de estas elecciones en España".



