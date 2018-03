OTEGI. JIMÉNEZ BECERRIL REPRENDE POR CARTA A UNA EURODIPUTADA DE IU POR JALEAR AL DIRIGENTE ABERTZALE

Teresa Jiménez Becerril, eurodiputada del PP cuyo hermano Alberto fue asesinado por ETA en 1998, ha acusado a la europarlamentaria de IU Marina Albiol de haber tocado “fondo”, al haber defendido la inocencia de Arnaldo Otegi y que nunca debería haber entrado en prisión.

Jiménez Becerril hace este reproche a Albiol en una carta que ha enviado a la eurodiputada de IU, después de que ésta celebrase este martes en Twitter la excarcelación de Otegi y reivindicase su inocencia.

En concreto, la parlamentaria de IU envió un tuit con el siguiente contenido: “Hoy Otegi sale de una cárcel en la que nunca debería haber entrado. Bienvenido”, en referencia a que el exportavoz de Batasuna abandonase este martes la prisión de Logroño.

A este respecto, Jiménez Becerril explica en su carta que es la primera vez que envía una comunicación de este tipo a otro eurodiputado, pero que lo hacía porque las palabras de Albiol “no sólo me han ofendido a mí sino a la mayoría de las víctimas del terrorismo, a las que tengo el orgullo de representar en esta Cámara”.

“BLANQUEAR” A UN TERRORISTA

Esta representante del PP reprocha a la eurodiputada de IU que “en su intento de blanquear el pasado de este terrorista (por Otegi), con sus palabras, ha tocado fondo”. Añade que si esta integrante de IU hubiera perdido algún familiar a manos de los terroristas, no hubiera escrito en Twitter un comentario “tan a la ligera” y sin pensar en el daño que hacía a las víctimas de la banda etarra.

Asimismo, Jiménez Becerril afirma que Otegi y los otros condenados por relación con ETA van a la cárcel por no respetar los derechos humanos y para que el resto de los ciudadanos “puedan vivir en paz y ejercer su libertad.

“Otros no tuvieron tanta suerte”, añade la europarlamentaria del PP, “por ejemplo mi hermano y su mujer, asesinados en plena juventud por la misma organización terrorista a la que pertenecía Otegi: ETA. Quizás si los asesinos de Alberto y Ascen hubieran sido detenidos a tiempo y encarcelados, mi hermano y su mujer seguirían vivos y criando a sus tres hijos que quedaron huérfanos con 4, 7 y 8 años”.

Por último, la eurodiputada asegura que es “fácil hablar, es fácil confundir el bien y el mal, equiparar a víctimas y verdugos, pero también es posible rectificar”. Por ello, pide a Albiol “que piense en sus palabras y reconozca conmigo que los criminales y Otegi lo es, tienen que ir a la cárcel”.

