BARRIONUEVO VE UNA “IMPRUDENCIA” DEROGAR LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE SIN QUE HABLE EL CONSTITUCIONAL

El exministro del Interior José Barrionuevo ve una “imprudencia” que haya partidos, entre ellos el PSOE, que quieran derogar la prisión permanente revisable sin que se haya pronunciado al respecto el Tribunal Constitucional, al que los socialistas recurrieron esta pena.



En declaraciones a Servimedia, Barrionuevo estimó que lo “más prudente” sería esperar a que se pronuncie el Constitucional, puesto que, cuando resuelva, este tribunal será el que diga si esta pena es o no conforme a la Carta Magna.

Al mismo tiempo, sobre los argumentos que dan algunos partidos de que “no hay que legislar en caliente” o que medidas como la prisión permanente revisable no acaban con delitos, el exministro dijo que “ninguna medida coercitiva arregla definitivamente ningún delito”. Destacó al respecto que también “se legisla contra el robo y sigue habiendo robos”.

Barrionuevo también se refirió a que la estancia permanente en la cárcel de un condenado hasta comprobar si hay rehabilitación hay una cosa que “arregla”, que es que los que han cometido graves delitos, como asesinatos o violaciones, lo vuelvan a hacer, algo que sostuvo “no es una cuestión menor”.

Por último, el exministro reprochó a Podemos que apele reiteradamente la opinión de la “gente” o sociedad española y no lo haga en el caso de la prisión permanente revisable, donde las encuestas dicen que una mayoría de la población está a favor de esta pena.



