BARREIRO DEJA EL PP EN EL SENADO PARA FACILITAR LOS PRESUPUESTOS

La senadora Pilar Barreiro cursó este viernes baja en el Grupo Parlamentario Popular del Senado y pasará a partir de este momento a formar parte del Grupo Mixto, para, de esta forma, facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.



Según informó la senadora a través de un comunicado, esta decisión obedece a su intención de "no perjudicar" al PP, un partido, dice, al que "siempre ha sido leal". Explica que también lo hace en beneficio del interés general de todos los españoles, ya que Ciudadanos impuso como condición para apoyar las cuentas públicas su marcha.

"Esperaré tranquila ante la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre el procedimiento en curso, ya que creo firmemente en la Justicia de nuestro país", sostiene Barreiro

La formación liderada por Albert Rivera exigía al PP "dejar de proteger a sus imputados por corrupción" para iniciar la negociación presupuestaria y ponía directamente el cese de Pilar Barreiro como condición. A tan solo cuatro días de que el Gobierno apruebe en un Consejo de Ministros extraordinario el proyecto de Presupuestos, ha sido la propia senadora la que ha tomado esta decisión.

El caso de Barreiro llegó al Supremo después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco elevase una exposición razonada en la que apuntaba que podía haber cometido los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

No obstante, ahora la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa en la que se la investiga tras haber certificado el Ayuntamiento de Cartagena que no tuvo contratos con 'Púnica' y no quedar demostrado que incurrió en los citados delitos relacionados con la corrupción.



