GÜRTEL. BÁRCENAS SE NIEGA A RESPONDER SI GÉNOVA CONTROLABA LA `CAJA B´ DE MUNICIPIOS GOBERNADOS POR EL PP

El extesorero del PP Luis Bárcenas, que ayer reconoció la existencia de una contabilidad paralela en el partido, se ha negado esta tarde a responder a una pregunta de la fiscal, Concepción Sabadell, sobre si desde sede nacional del partido de la calle Génova de Madrid se controlaba la supuesta `caja B´ de los municipios gobernados por el Partido Popular donde presuntamente se cobraban mordidas.

La fiscal se ha interesado por saber si la dirección nacional del PP ejercía algún tipo de control o contabilizaba las comisiones cobradas en municipios como Pozuelo o Majadahonda. “¿Tenían desde la sede nacional algún control?", ha preguntado Sabadell, que sólo a obtenido el silencio de Bárcenas.

La declaración del extesorero en la trigésimo primera jornada del juicio Gürtel se ha prolongado por diez horas. Ya cerca del final de la sesión, la fiscal ha preguntado directamente si existía una `caja B' en las sedes regionales del PP o en los municipios, como supuestamente ocurría en la sede central. "No tengo ni idea y pertenece a una pieza separada de la que no voy a dar ninguna información", respondió el acusado.

Con este mismo hilo argumental Concepción Sabadell se ha interesado por saber si existió y que contenido tuvo una reunión que Bárcenas mantuvo con Mariano Rajoy y Javier Arenas en la que también habría estado presente su esposa, Rosalía Iglesias. "No voy a responder a eso; forma parte del ámbito privado", dijo el extesorero, empeñado en exculpar a su mujer.

