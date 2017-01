GÜRTEL. BÁRCENAS: “SI EL GERENTE LLAMA PARA PRESIONAR, SE RÍEN DE TI, LOS POLÍTICOS SON MUY ESPECIALES”

El abogado Joaquín Ruiz Infante, que ejerce la defensa de Luis Bárcenas, preguntó hoy a su cliente durante el juicio por la `trama Gürtel´ si presionó a responsables políticos para lograr la adjudicación de contratos a empresarios donantes del PP. "No fue así, y se hubiesen reído de mí. ¿Que el gerente llama para presionar? No te cogen el teléfono, se ríen de ti, los políticos son muy especiales", aseguró.

En su tercera jornada de declaración en la vista oral, el extesorero trató de desmentir las acusaciones que dirigió contra él Francisco Correa, cabecilla de la red, negando que amparara o promoviera el amaño de contratos con administraciones públicas y ministerios valiéndose de sus influencias.

Negó, en concreto, que hubiera presionado a ningún responsable del PP en Castilla y León y afirmó tajante que "no fue así, y se hubiesen reído de mí. ¿Que el gerente llama para presionar? No te cogen el teléfono, se ríen de ti, los políticos son muy especiales".

Bárcenas aseguró en la trigésimo segunda jornada de la vista oral que "no tenía capacidad para decidir la asignación de las campañas" electorales del PP. La adjudicación corría a cargo de “un comité de campaña; era un volumen de contratación muy importante y lo tenía que decidir el comité. Se invitaba a empresas, se entregaba un pliego de bases y ellas presentaban un proyecto de ideas y un presupuesto".

Su abogado le preguntó directamente si “influyó para la adjudicación de contratos públicos”, a lo que el extesorero respondió que "ni como senador ni antes tenía capacidad para asignar contratos públicos ni para influir, y si un senador pinta muy poco, el gerente del partido no pinta nada. No tenía ningún contacto con órganos de contratación, ni con consejeros de comunidad autónoma, solo me relacionaba con los gerentes del partido en las provincias y en las comunidades". En suma, concluyó, “era imposible, porque no conocía a nadie".

Bárcenas negó reiteradamente que la fortuna que tenía depositada en Suiza procediera de pagos que le realizaron las empresas del grupo Correa. De hecho, dijo, no tuvo relación ni con esas empresas ni con sus empleados, a los que "he conocido en el juicio".

Indicó que mientras fue gerente del PP no tuvo poder alguno sobre las finanzas del partido, que controlaba Álvaro Lapuerta. "Los poderes plenos económicos los tenía el secretario general, que los delegaba en el tesorero, y el gerente no tenía ni firma en banco, ni en cuentas corrientes, ni para pedir créditos, ni nada por el estilo; era un poder restringido".

En cuanto a la relación de grandes empresas con el PP a partir de donaciones, Bárcenas insistió en que en el sumario no hay "ninguna referencia" de entregas de ACS o OHL a las empresas de Correa.

Además, explicó, los dueños de esos gigantes de los negocios, Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir, eran "dos empresarios con un nivel de relación muy directa con ministros y presidentes del PP, y con amistad directísima con Álvaro Lapuerta. Ninguno se habría prestado a hablar con el gerente o el encargado de la agencia de viajes (…) Villar Mir (OHL) tiene relaciones al máximo nivel que le permiten contactar con quien quiera".

