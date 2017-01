GÜRTEL. BÁRCENAS ASEGURA QUE NO "VACIÓ" SUS CUENTAS SUIZAS CUANDO SUPO QUE ESTABA SIENDO INVESTIGADO

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado a la fiscal Concepción Sabadell que no vació las cuentas que tenía en Suiza con más de 48 millones de euros a partir del momento en que tuvo conocimientos de que estaba siendo investigado judicialmente por su presunta implicación en la `trama Gürtel´.

En ese sentido, y aun cuando reconoció que no había declarado ni pagado impuestos por el dinero que tenía depositado en el extrajero hasta 2011, el extesorero del PP insistió en que los informes policiales de la UDEF no eran correctos cuando hablaban del “vaciado” de la cuentas.

Bárcenas explicitó además los detalles sobre el préstamo de tres millones de euros que le hizo al también extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís al que describió como un “amigo” al que “yo le ofrezco darle un préstamo". Insistió en que todo se hizo de manera “transparente” y que se documentó “con un contrato" que, según la fiscal, es “el único que realiza por escrito".

Sobre la amnistía fiscal de 2012 a la que se acogió, el acusado explicó que habló con un asesor fiscal para que le hiciera la correspondiente declaración de la renta, a través de la cual regularizó más de 10 millones de euros, según los cálculos de los investigadores. Bárcenas se puso al día con Hacienda a partir de la empresa Tesedul y, según ha dicho, pagó más de lo que le hubiera costado hacerlo como persona física.

Admitió que fue él quien abrió la cuenta en el banco suizo Lombard Odier que llevaba el nombre de su mujer, aunque insistió en que ella nunca utilizó la tarjeta de crédito asociada a la misma. "Mi mujer, gracias a Dios, no me preguntaba nunca, firmaba simplemente y ya está, mi mujer jamás ha visto ningún movimiento de una cuenta en Suiza", aseveró.

Tras más de dos horas y media de declaración vespertina, Bárcenas solicitó un breve receso. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le preguntó por su disposición a continuar a lo que el extesorero del PP respondió “yo aguanto, señoría”.



