BARCELONA. RIVERA PIDE JUSTICIA PARA QUE LOS TERRORISTAS "PAGUEN LO QUE ESTÁN HACIENDO"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este jueves que se haga justicia para que los terroristas que han perpetrado el atentado en La Rambla de Barcelona "paguen lo que están haciendo".

Rivera se disponía a dar una charla en Menorca que se suspendió porque "no es tarde para hablar de cosas cotidianas" después de que los terroristas hayan puesto a toda España el corazón "patas arriba".

Reconociendo la "conmoción" por lo sucedido, expresó el pésame a todas las familias de los muertos confirmados y de los heridos. "Todavía hay tiroteos en mi ciudad", subrayó, algo que juzgó "surrealista" pero real.

"Hacía demasiados años, muchos años" que España "por suerte" no sufría un atentado terrorista, aseguró Rivera una vez confirmado tras hablar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Como cuando ha ocurrido en otras ciudades, el terrorismo no azota a Londres, París o Bruselas sino a ciudadanos "civiles e inocentes".

Rivera quiso dejar claro su apoyo a las fuerzas de seguridad y reclamó justicia para que los españoles y los demás europeos no experimenten de nuevo la sensación de que después de cada atentado "nos lamentamos" pero "no se hace justicia". Los terroristas, dijo, tienen que pagar por lo que hacen.

A pesar del terrorismo, concluyó, los europeos no renunciarán a su modo de vida, a sus libertades ni a vivir en "capitales abiertas al mundo". Junto a su respaldo a quienes combaten el terrorismo, subrayó la necesidad de preservar la unidad para esa lucha en todos los lugares del mundo.

