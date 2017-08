BARCELONA. ESPAÑA SUFRE SU PRIMER ATENTADO TERRORISTA DE LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS

El atentado perpetrado esta tarde en Barcelona ha sido el primer ataque terrorista sufrido en España en los últimos ocho años, ya que desde que ETA acabara con la vida de dos guardias civiles en Mallorca en el año 2009 no se había vuelto a perpetrar una acción similar en suelo español con víctimas mortales.

Cuando se recuerdan 30 años del atentado del Hipercor de Barcelona, perpetrado el 19 de junio de 1987 y que causó la muerte de 21 personas, la Ciudad Condal vuelve a vivir una masacre que, según las últimas informaciones, ya ha sido calificada como ataque terrorista con al menos una decena de muertos.

El histórico de atentados en España no es menor. El mayor de todos, en España y en Europa, sigue siendo el del 11 de marzo de 2014, cometido por un grupo de islamistas con bombas explosionadas en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid y que causaron la muerte de 192 personas.

El último atentado protagonizado por ETA no fue en territorio español, sino en Francia, cuando el 16 de marzo de 2010 la policía francesa perseguía a un grupo de etarras que la emprendieron a tiros contra los agentes y acabaron con la vida de uno de ellos.

17 ATAQUES EN BARCELONA

En total, Barcelona ha sido escenario de un total de 17 ataques terroristas, el último registrado el 20 de diciembre del año 2000 cuando un agente de la Guardia Urbana de Barcelona recibió dos disparos en la cabeza por parte de miembros de ETA, que acabaron con su vida.

Este atentado tuvo lugar al poco de ser asesinado en Barcelona el ex ministro y referente del PSC Ernest Lluch el 21 de noviembre del 2000.

Por el momento, lo sucedido esta tarde en Barcelona se está abordando como un acto terrorista y los Mossos D’Esquadra han activado el protocolo de atentado terrorista, después de que una furgoneta blanca arrasara con decenas de personas en pleno centro de la Ciudad Condal.

