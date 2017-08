BARCELONA. UN MELILLENSE Y UN MARROQUÍ SON LOS DOS DETENIDOS POR LOS MOSSOS

- Están relacionados con el atentado pero ninguno de ellos es el autor del atropello múltiple. Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves en Cataluña a un español nacido en Melilla y a un marroquí por su relación con el atentado terrorista cometido en La Rambla de Barcelona, aunque no hay certezas que indiquen que sean los autores materiales del atropello múltiple que ha asesinado a 13 personas y herido a un centenar.

Así lo anunció un responsable de los Mossos en una rueda de prensa ofrecida sobre las once de la noche junto al consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, al comparecer para informar de los detalles del atentado terrorista.

El comisario de los Mossos indicó que el autor del atentado abandonó la furgoneta en la zona del Liceu y salió huyendo a pie, sin que conste que fuera armado. De momento no ha sido localizado, por lo que la policía autómica está desalojando poco a poco el centro de la ciudad e identificando a todas las personas que se encontraban encerradas en pisos o locales.

Los dos detenidos no tienen antecedentes por terrorismo pero se cree que están relacionados de distinta manera con el atentado. Uno ha sido detenido en la localidad de Ripoll (Girona) y el otro en Alcanar (Tarragona), donde esta mañana se registró una explosión por acumulación de gas en una vivienda que quedó destruida y que provocó un muerto y varios heridos.

Además, explicó que ha muerto una persona que intentó huir un control policial de los Mossos en la Diagonal de Barcelona. Al parecer, se trata de un ciudadano español que arrolló un agente y que murió por los disparos de otro guardia mientras trataba de escapar.

