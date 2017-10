CATALUÑA. UN JUZGADO DE BARCELONA ABRE DILIGENCIAS POR LESIONES A MÁS DE 200 PERSONAS EN COLEGIOS ELECTORALES DURANTE EL 1 DE OCTUBRE

El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha acordado abrir diligencias por distintas denuncias por lesiones y daños contra el Cuerpo Nacional de la Policía, ocurridos en distintos puntos de Barcelona el día 1 de octubre durante la celebración del referéndum anulado por el Tribunal Constitucional.



El juzgado adjunta un listado de las denuncias en el que se consigna la lista de centros donde se produjeron los incidentes y el número de denunciantes por lesiones ocasionadas por las Fuerzas de Seguridad.

En total, el listado recoge denuncias por lesiones de 194 denunciantes en las inmediaciones de 42 colegios que se utilizaron como sedes electorales. Además, el juzgado advierte de que hay que añadir otros 36 partes de lesiones en los que no se indica el lugar concreto en que se produjeron los hechos.

En la resolución se adjuntan datos modificados al recibirse en el juzgado más denuncias y partes médicos derivados de los juzgados de guardia. Existe también una denuncia adicional por la presunta apropiación del ordenador particular de una persona, que no denunció lesiones.

A la vista de esos datos, dice el juez, resulta “evidente” que la investigación no puede centrarse únicamente en uno solo de los puntos donde se realizaron intervenciones de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, sino en todos ellos.

“Dicha investigación”, continúa la resolución, “ha de servir para determinar, con la claridad que sea posible, cómo se desarrollaron los acontecimientos y cuál fue la concreta actuación de los agentes y de los ciudadanos que allí se encontraban”.

El juzgado reconoce que los agentes del CNP se encontraban en el desarrollo de sus funciones y cumpliendo un mandato judicial, pese a lo cual “no debe evitarse el análisis de lo ocurrido para comprobar o descartar la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de los mismos, ya que sólo estará amparada su actuación en caso de que exista tal proporcionalidad”.

En caso contrario, el procedimiento ha de servir para depurar las responsabilidades que correspondan. Así pues, hay un número “aún indeterminado de presuntos delitos de lesiones, la mayoría de los cuales sin duda deberán calificarse como delitos leves al no requerir los lesionados tratamiento médico o quirúrgico, pendiente de ser visitados por el médico forense”.

Además, el juzgado recoge que algunos de los denunciantes han manifestado que fueron insultados en el momento de ser agredidos, por lo que por ahora no se puede descartar totalmente que no hayan existido otros delitos.

