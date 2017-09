CAE UNA BANDA QUE ESTAFABA A EMPRESAS HORTOFRUTÍCOLAS ESPAÑOLAS

La Guardia Civil ha desarticulado una banda liderada por un miembro de la mafia siciliana que estafaba a empresas hortofrutícolas españolas, a las que encargaba mercancía que no abonaba, para lo cual usaba el señuelo de que el cliente último era una conocida cadena de supermercados del Reino Unido.

Según informó el Instituto Armado, en el marco de esta operación se ha detenido a seis personas, entre las que está el cabecilla de la banda, S.D., alias 'El Capo', que es un miembro de la mafia siciliana. También ha sido arrestado su principal colaborador.

Los investigados se hacían pasar por los delegados de una conocida cadena de supermercados del Reino Unido, para lo cual encargaban gran cantidad de productos del campo a empresas españolas. Sin embargo, las empresas suministradoras no llegaban a cobrar y sus productos acababan siendo vendidos de forma ilegal en otros países.

Se ha podido constatar que con este procedimiento los arrestados estafaron a una empresa ubicada en Betxi (Castellón) y otra en Rinconada (Sevilla), a las que se habría estafado más de 2,5 millones de euros.

CAMIONES CON MATRÍCULAS FALSAS

La investigación ha permitido comprobar que la banda enviaba a cada empresa estafada camiones con matrículas falsificadas, así como rotulación con las serigrafías de compañías de transporte reales para desviar la atención y no ser detectados.

Posteriormente, los camiones se dirigían a un polígono industrial ubicado en la localidad de Real (Valencia), donde realizaban el trasbordo de toda la carga a otro camión, éste ya con placas de documentación correcta, para emprender la ruta hasta el destino establecido por la organización.

En alguna de las ocasiones contrataban empresas españolas a las cuales les señalaban que debían dejar la carga en Mercabarna (Barcelona), lugar donde se dirigían otros camiones de la red para transportar los productos a las ciudades que indicaran los responsables.

Posteriormente, los investigados no llevaban la mercancía al Reino Unido, sino que la dejaban en distintos puntos de Europa, como Verona (Italia), Perpignan (Francia) o Afumati (Rumania), países donde se detectó que los productos suministrados eran vendidos en el mercado ilegal a muy bajo precio.

