RIVERA CELEBRA UN "BALANCE POSITIVO" ECONÓMICO Y SOCIAL, Y SUSPENDE A RAJOY EN REGENERACIÓN

- Reforma del mercado laboral y gestación subrogada serán dos sus prioridades legislativas en otoño. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, hace un balance "positivo" de lo que va de legislatura en el ámbito económico y en el social, pero suspende al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en materia de regeneración y de lucha contra la corrupción.

Rivera compareció en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para hacer balance de lo que va de legislatura antes de las vacaciones de verano, y concluyó que en materia económica y social es "positivo", porque ha habido reformas a favor de la clase media y se han podido "girar" las políticas del Gobierno.

Sin embargo, considera que el Gobierno "suspende claramente" en el terreno de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción porque, además de los "muchos" casos que afectan al PP desde ese partido, se han puesto "impedimentos y trabas" a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, con intentos de "bombardearla, dinamitarla".

En los apenas siete meses de actividad parlamentaria, Rivera considera que el cuarto partido del Congreso es "el que más cambios ha conseguido", demostrando con ello que para hacer reformas es necesaria la estabilidad y no promover "elecciones cada seis meses ni mociones de censura cada cuarto de hora".

Ciudadanos ha demostrado además, subrayó, que en las materias en las que el Gobierno recule en sus compromisos puede haber una mayoría alternativa que los haga realidad, por lo que no le preocupa quién apoye sus propuestas, dijo, sino que salgan adelante.

Una vez aprobada la ley de autónomos, "la primera de Ciudadanos en el BOE", el partido quiere poner el foco en los trabajadores por cuenta ajena, que tienen un marco laboral "precario, poco flexible y muchas veces injusto". Por ello, en otoño promoverán un debate para modificar el modelo y aproximarlo al de contrato único estable desde el primer día.

Rivera dejó claro que no quieren "parches" como los aprobados por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy, convencido de que el PSOE es "campeón de paro" y el PP lo es "de precariedad".

"CARTUCHOS LEGISLATIVOS"

Ciudadanos también quiere seguir impulsando medidas de regeneración, entre ellas la eliminación de aforamientos, la limitación de mandatos o la reforma de la ley electoral. También en otoño someterán a debate su propuesta para reformar el funcionamiento de la Fiscalía y para regular la gestación subrogada, dos de los "principales cartuchos legislativos" de Ciudadanos en los próximos meses dentro de su cupo de iniciativas legislativas.

De lo consguido hasta ahora por su partido, celebró el acuerdo con el Gobierno para bajar los impuestos en 2018 con medidas que beneficiarán a tres millones y medio de personas con una menor presión fiscal "para quienes menos tienen" y una lucha más eficaz contra el fraude.

A partir de ese compromiso habrá que negociar la concreción de las partidas presupuestarias a partir de septiembre, apuntó Rivera, pero se demuestra de nuevo la virtualidad de negociar poniendo condiciones. Si se mantiene el crecimiento económico, aseguró, "no creo que haya excusas para no cumplir el pacto de investidura".

Desgranó algunas otras iniciativas de Ciudadanos que se están tramitando en el Parlamento y aseguró que su intención en los meses siguientes es seguir poniendo "exigencias" al Gobierno y negociar con todos los partidos para intentar sacar adelante las reformas contenidas en su acuerdo de investidura tanto si el PP se suma como si se resiste.

