Azpiazu tratará de persuadir a la oposición para aprobar un nuevo Presupuesto y rechaza hablar de adelanto electoral

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Azpiazu ha afirmado que el Ejecutivo gestiona el Presupuesto prorrogado "de una manera razonable y con un nulo impacto negativo" para la ciudadanía, que no se ha visto "afectada".

Tras recordar que el gabinete de Iñigo Urkullu intentó aprobar unas nuevas Cuentas públicas para este año, ha subrayado que no lo logró. "Unos partidos nos dieron la espalda antes que otros. Lo intentamos seriamente con EH Bildu y, después de trabajos intensos, no fue posible", ha explicado.

Por ello, ha asegurado que ahora elaborarán "otros Presupuestos a la vuelta del verano". "Y vamos a intentar con todas las fuerzas políticas buscar un apoyo parlamentario que nos permita llevarlos adelante. Especular con qué ocurriría si hay Presupuestos o no, yo no me quiero meter en esto. Lo que sí procuraré es que haya unos Presupuestos aprobados", ha asegurado.

A su juicio, el Gobierno "tiene habilidades como para tratar de persuadir a los grupos de que un buen Presupuesto merece la pena". Preguntado por si eso supondría un adelanto electoral, ha asegurado que eso corresponde al lehendakari, Iñigo Urkullu, "que decidirá cuándo hay elecciones, pero, en principio, no parece que haya ninguna fecha". "Por lo tanto, a seguir trabajando intensamente como hasta ahora", ha precisado.