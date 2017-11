Aznar niega conocer y ser responsable de la financiación irregular del PP y dice que no ha tenido relación con Correa

El exlíder del Ejecutivo José María Aznar ha dicho que "no conoció" la existencia de una financiación ilegal en el PP durante la etapa en que lo presidió, ha negado tener responsabilidad en asuntos administrativos del partido y ha asegurado que no tenía relación con el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.

En una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press, se ha pronunciado así preguntado por las conclusiones finales por los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005) elaboradas por la Fiscalía Anticorrupción, que ve "acreditada" la financiación irregular en el PP. "Respeto mucho lo que diga el fiscal, pero yo no conocí eso", ha recalcado, apuntando que no siente "responsabilidad" pero "indiferencia tampoco".

Eso sí, ha confesado que no puede sentirse "indiferente" ante esas acusaciones al mismo tiempo que ha dicho que entiende que "muchas personas se sientan irritadas, molestas y que no estén dispuestas a perdonarlo". Pero ha hecho hincapié en que la justicia está actuando.

Aznar ha insistido en que no se ocupaba de temas administrativos del partido y ha resaltado que no tiene ya responsabilidades en el PP desde septiembre de 2013. Al frente del Ejecutivo, ha explicado, se ocupaba de lo relacionado con el Gobierno, y no de la administración "ordinaria" del PP.

"LO SIENTO POR EL DAÑO QUE HAYAN PODIDO CAUSAR"

El expresidente ha reiterado en varias ocasiones que no tuvo relación con muchos de los exdirigentes del PP corrupción que están siendo investigados por corrupción, pero ha pedido perdón por "el daño que hayan podio causar".

Concretamente preguntado por Correa, ha negado haber confiado en él alegando que no ha tenido relación "con esa persona". Y sobre si se equivocó al haber confiando en él, ya insistido en que él no tienen responsabilidad por lo que "haya podido hacer".

RATO, "UN POLÍTICO FORMIDABLE"

Asimismo, preguntado si se equivocó al nombrar a Rodrigo Rato vicepresidente del Gobierno --condenado por un delito de apropiación indebida--, Aznar ha aseverado que fue "un político formidable" que contribuyó al crecimiento económico de España, a pesar de que "luego" hiciera "cosas indebidas". "A lo mejor él se equivocó, yo no", ha apostillado.

Y ha mostrado dudas ante las acusaciones que hace la Guardia Civil en uno de los informes en los que señala que Rato pudo defraudar durante su etapa en el Gobierno, al mismo tiempo que ha abogado por esperar a la existencia de una sentencia judicial.

"TRUMP NO ES MI ESTILO POLÍTICO"

Preguntado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Aznar ha aseverado que no es su "estilo político", aunque ha apuntado que "a los americanos sí parece que les gusta". Y ha añadido que el populismo ha llegado "a todas partes" aunque antes solo estaba en Latinoamérica.

Por otro lado, ha vuelto a defender su decisión de involucrar a España en la invasión militar de Irak en 2003: "No voy a pedir disculpas por defender el interés general de España", ha sentenciado, afirmando que los soldados que fueron al conflicto lo hicieron bajo el mandato de la ONU y para "estabilizar" Irak.

Y preguntado por los atentados terroristas del 11-M en Madrid, ha apuntado que no cambiaría "ni una letra ni una coma" de su afirmación sobre que los terroristas que habían asesinado a casi 200 personas "no estaban en desiertos lejanos ni en montañas remotas".

"Sigo pensando que los terroristas del 11-M sabían lo que querían hacer", ha resaltado, aunque ha dicho que cree en "la verdad judicial" establecida en la sentencia de los condenados por el 11-M.