Aznar apela a la responsabilidad del votante de Vox: "Más que solucionar los problemas, los agudiza"

Así se ha pronunciado el expresidente popular durante la presentación de su libro 'El futuro es hoy' en la Feria del Libro de Tomares (Sevilla), donde ha estado acompañado por el exministro del Interior y exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; o la cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Sevilla, Teresa Jiménez-Becerril.

Aznar ha avisado de que "o el voto del centro-derecha se unifica" en torno al PP "o Sánchez gana las elecciones". "No es momento de darse una alegría o de irse al recreo, sino de tomar decisiones de manera responsable", ha advertido el expresidente popular a los votantes de Vox, asegurando que "en su mayor parte vienen del PP".

Tras no querer pronunciarse sobre si el PP podría gobernar con Vox, argumentando "que no se está en el momento" ni es su "responsabilidad", Aznar ha subrayado que si Pedro Sánchez vuelve a gobernar "habrá indultos inmediatos si son condenados quienes están siendo juzgados por secesionismo, se reconocerá una consulta que pone en cuestión el edificio constitucional y la continuidad de España estará seriamente en riesgo".

Así, se ha mostrado "sinceramente preocupado" por el futuro de España tras el 28 de abril porque no quiere verla "troceada", al tiempo que ha dicho que no puede considerar "constitucionalista" al partido de Pedro Sánchez y que si el PP no recibe el "apoyo masivo" del centro-derecha "las elecciones se perderán".

"SE PUEDE CONFIAR EN EL PP Y SI NO FUERA ASÍ NO LO DIRÍA"

Ha defendido que para refundar el centro-derecha tiene que haber un partido "líder" y que "solo puede ser uno, el PP, que representa en estos momentos las esencias y el ADN del partido". Así, ha garantizado que los españoles pueden confiar en el PP. "Si no, no lo diría, estaría callado o diría que ya soy mayor para intervenir en las elecciones", ha afirmado.

"Defiendo al PP, que ahora representa otra vez lo que siempre ha representado, el ADN del PP está otra vez fijado en el PP, con sus principios clásicos y esencial que han vertebrado la identidad del PP", ha insistido el expresidente popular.

Asimismo, ha explicado que mientras que Podemos es fruto de una "fuerte crisis" dentro del PSOE, Cs y Vox son "la expresión del fraccionamiento de la derecha, dividida actualmente en tres partidos". A su juicio, Cs nace de "la falta de acción" del PP en Cataluña, mientras que Vox es consecuencia "de la falta de acción del Gobierno del PP en Cataluña".