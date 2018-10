Aznar dice que está "al cien por cien de acuerdo" con Casado, que ya ha conseguido "parar la sangría de votos" del PP

"La elección de Pablo Casado es una elección muy importante para el centro-derecha español y para el PP", ha declarado Aznar en una entrevista en 'esradio', que ha recogido Europa Press, y que se produce coincidiendo con la salida a la venta de su libro 'El futuro es hoy' (Ediciones Península).

Después de que Aznar asegure en ese libro que Ciudadanos es un partido con un "recorrido grande" y un "serio aspirante" a gobernar, el expresidente ha precisado que esas páginas de su obra fueron entregadas en junio. En esa fecha ni siquiera se había celebrado el congreso extraordinario del PP que eligió al sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP.

"ESTOY AL CIEN POR CIEN DE ACUERDO CON CASADO"

Aznar, actual presidente de FAES, considera que Pablo Casado --que fue su jefe de gabinete en la fundación entre 2009 y 2011-- representa "perfectamente" la opción de "refundar" el centro-derecha y puede volver a ser "opción de Gobierno". "Me siento muy bien representado por Pablo Casado y creo que el PP ha conseguido ya una cosa muy importante: parar la sangría de votos que tenía en aquel entonces y ha empezado una recuperación", ha destacado.

Además, ha subrayado que Casado llega al PP con la misma edad que él y desde la misma circunscripción, que es Ávila. A su entender, ahora hay que hacer una "tarea de contención" y de reconstrucción del PP con el objetivo de presentar un proyecto "atractivo" para los españoles. En esas condiciones, el PP estará en situación de "optar a ser el partido más votado en España en las próximas elecciones generales", que ha deseado que "sean pronto".

Tras exponer Casado las líneas básicas de su programa, Aznar ha dicho que como "no hay tutelas ni tu tías", ha dicho compartir lo que ha expuesto. "Estoy al cien por cien de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo en todo lo que he visto que ha dicho", ha resaltado.

Aznar ha admitido que en los últimos meses la militancia estaba "desconcertada" y desperdigada" pero ahora, con la llegada de Casado al PP, se siente "muy identificada" con el nuevo presidente del partido y las "expectativas tan formidables" que ha levantado. Tras dejar claro que en las próxima elecciones votará al PP sin "duda", se le ha preguntado si se podría haber evitado la moción de censura: "Eso se lo tendrán que preguntar a Rajoy".