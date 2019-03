Aznar advierte que si gana Sánchez habrá referéndum en Cataluña y apela a unificar el voto de la derecha en el PP

Aznar añadió que será entonces cuando "se reconocerá la posibilidad de hacer un referéndum en Cataluña", con las consecuencias "devastadoras para el régimen constitucional y económico", si bien se mostró convencido de este es un compromiso que "ya" existe por parte de Sánchez pero que, si bien no se ha podido poner en la práctica en esta legislatura, "es el compromiso para la siguiente".

Sin embargo, indicó que existe otra opción, que él definió como "la constitucionalista", matizando en este punto que mientras en el "bando de izquierda, secesionista" se está produciendo un fenómeno de unificación, en la "parte constitucional" se está originando una fragmentación.

En este sentido, y durante la presentación de su libro 'El futuro es hoy' en un acto con el ex ministro y ex presidente del PP de Canarias José Manuel Soria, apeló a la "responsabilidad" en el bloque que él hace llamar constitucional porque, entendió, que se debe "agrupar su esfuerzo y su voto entorno a una fuerza política, que es Pablo Casado y el PP, si eso no lo hace corre el riesgo máximo de que las elecciones caigan en manos de la izquierda anticonstitucional".

Esto, dijo, supondría que el régimen constitucional que se ha conocido, "se termina". "Eso es lo que está en juego, ni más ni menos. Si ganan unos, eso se pierde, y si ganan el centro derecho, eso se garantiza".

Ante esta reflexión, Aznar puntualizó que "no haría esta apelación entorno al PP" si no lo creyese, así como "si no creyese que el PP es el PP" que él presidió. "No lo haría, y lo hago porque estoy convencido de que los es y que quien lo representa tiene todas las condiciones para ser un buen presidente", apostilló.

Así, el ex presidente del Gobierno indicó que aunque España "tiene los mismos problemas que otras sociedades", entre los que citó "la fragmentación y la debilidad institucional", la absorción de la revolución tecnológica, o el auge del populismo y del nacionalismo, subrayó que además España tiene su problema, que "es el problema, y el problema es la secesión, los intentos secesionistas en Cataluña, en el País Vasco, ahora en Cataluña, que llevaron a que en España se produjera un golpe de Estado, que en estos momentos a algunos de sus responsables se les juzga".

Por ello, consideró que si España "no resuelve eso, no va a poder encarar su futuro político con tranquilidad", y a su parecer es donde se encontraría el "secreto" de las próximas elecciones generales del 28 de abril.

SORIA DESTACA LA FIGURA DE CASADO

Por su parte, el ex ministro y ex presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, ha asegurado que tras dejar la política, una de sus "mayores alegrías políticas" fue la elección de Pablo Casado como presidente del PP, ya que consideró que era la persona que "mejor podía encarar los retos difíciles que en ese momento tenía el partido y que tenía y tiene España".

Por ello consideró, que de cara a las próximas elecciones generales, Casado "encarna la virtud, las cualidades, los valores y los ideales que hoy se necesitan para reconducir los desequilibrios" políticos, económicos y sociales actuales, a diferencia dijo del otro candidato "en términos de posibilidad y probabilidad de presidir el Gobierno de España" Pedro Sánchez.

Sobre Sánchez, apuntó que ha demostrado en estos ocho meses que su agenda se centra en la "permisividad hacia los secesionistas", así como en "poner en cuestión todo el armazón de la Transición política de los últimos 40 años y atacar a la Monarquía como institución fundamental de estabilidad".