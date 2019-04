Aznar sitúa al PSOE fuera de la Constitución por pactar con los nacionalistas catalanes

"El problema fundamental es la secesión, el intento de ruptura", ha sostenido Aznar que ha criticado que entre las 110 propuestas de Sánchez "no aparece Cataluña en ningún sitio". En ese sentido, ha negado que se les haya "olvidado" o que "no les importe". "No es eso, es que tienen otro programa", ha dicho.

Así, se ha referido a un documento de Pedralbes, en el que ha asegurado que PSOE y nacionalistas habrían pactado un referéndum para Cataluña y el indulto para los líderes del 'procés' que están siendo juzgados.

Además, ha apuntado que la responsabilidad para impedir la continuidad del PSOE en el Gobierno también deje ejercerse, según Aznar, en materia económica "y el manejo del país". "Si no saben entenderse tampoco saben gobernar la economía porque son unos incompetentes", ha manifestado en un mitin de precampaña electoral en Elche (Alicante), donde ha participado junto a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y otros candidatos del partido a las generales y autonómicas del 28 de abril.

