Aznar se vuelca en la campaña y tendrá hoy mítines en Elche y Murcia en apoyo de Bonig y López Miras

El expresidente José María Aznar se está volcando en el apoyo al PP en campaña y este sábado volverá a participar en sendos mítines en Elche y Murcia para respaldar a Isabel Bonig y Fernando López Miras, ambos candidatos a la Presidencia de sus respectivas comunidades en las elecciones autonómicas.

Por la mañana, Aznar intervendrá en Elche (Alicante) en un acto de presentación de candidatos al Congreso y al Senado, en el que también tomará la palabra la candidata a la Generalitat, Isabel Bonig, que afronta las autonómicas el mismo día que las generales, el 28 de abril.Murcia

Por la tarde, Aznar participará en Murcia un acto junto al alcalde de la ciudad, José Ballesta, el presidente del PP en la región y candidato a la Presidencia, Fernando López Miras, y el secretario general del PP y cabeza de lista por Murcia a las generales, Teodoro García.

Además, en la agenda del expresidente del Gobierno figura otro acto en Barcelona el próximo 12 de abril, en apoyo de la 'número uno' del PP al Congreso por esa provincia, Cayetana Álvarez de Toledo. El acto tendrá un carácter simbólico porque Aznar lleva muchos años sin participar en mítines en esta comunidad, en un momento en que el 'procés' ha centrado buena parte de sus discursos públicos.

'RIFIRRAFE' ENTRE AZNAR Y VOX

Aznar ya acompañó la pasada semana a Isabel Bonig y a la candidata a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá, en un mitin en el que el cargó duramente contra Vox por llamar al Partido Popular "derechita cobarde".

"A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derechita cobarde porque no me aguanta la mirada", proclamó el actual presidente de FAES, que definió a Pablo Casado como un "líder formidable" y llamó a concentrar el voto de centro derecha en el PP.

Y este jueves, en la feria de Tomares (Sevilla), donde asistió para presentar su libro, Aznar volvió a hablar de Vox, pero para apelar a la responsabilidad del votante de ese partido, advirtiéndoles de la visión "populista y simplista, de solución fácil de los problemas" por parte del partido de Santiago Abascal. "Más que resolverlos, los agudiza", afirmó.

Este viernes, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha contestado a Aznar que su partido no agudiza los problemas, sino que "pone la lupa" sobre ellos. Según ha señalado, así "se ven más claro".

RAJOY TIENE ACTOS EN SU TIERRA

Aznar competirá el primer día de campaña (el 12 de abril tiene un acto en Barcelona) con Mariano Rajoy, quien participará en un mitin en Pontevedra en apoyo de la candidata del PP al Congreso, Ana Pastor. A ese acto acudirá también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Al día siguiente, Mariano Rajoy intervendrá en una comida multitudinaria junto a los candidatos a la alcaldía de la comarca del Bajo Miño, situada en el suroeste de la provincia de Pontevedra. Fuentes 'populares' no han precisado por el momento si el expresidente tendrá más mítines en las dos semanas de campaña.

CASADO NO COINCIDIRÁ CON LOS EXPRESIDENTES

'Génova' ha explicado que el líder del PP, Pablo Casado, no coincidirá con los dos expresidentes del Gobierno en campaña porque el partido quiere hacer una "campaña racimo", de forma que los dirigentes nacionales, expresidentes y vicesecretarios se multipliquen por todo el territorio para llevar el mensaje del partido a todos los rincones de España.

Es el mismo modelo de campaña que ya utilizó Aberto Núñez Feijóo en 2009 y que le llevó a ganar por primera vez la Xunta de Galicia, y el que ha aplicado también Juanma Moreno con Casado en las andaluzas de diciembre de 2018.

Casado tiene previsto visitar Galicia en campaña. En concreto, el día 14 tendrá un acto con Feijóo en Santiago de Compostela. El presidente de la Xunta también prevé hacer campaña fuera de Galicia y, de hecho, el próximo lunes respaldará a la candidata popular a la Presidencia de esta Comunidad, Isabel Bonig.