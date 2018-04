Política

http://www.teinteresa.es/politica/Aznar-Cataluna-rebelion-dialogo-protagonistas_0_1991201398.html

Aznar ve en Cataluña "una rebelión en toda regla" y dice que "no se puede hablar de diálogo" con sus protagonistas

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este jueves que lo que ocurrido en Cataluña "no es un episodio más de radicalización del nacionalismo", sino "un punto y aparte, una rebelión en toda regla" que no es la primera vez que ocurre, pero siempre lo ha hecho "con consecuencias desastrosas". A su juicio, "no queda lugar para suponer buena fe en las apelaciones al diálogo" y no se puede hablar de ello "con los que han protagonizado la rebelión" y han puesto las estructuras "al servicio de una estrategia insurreccional".