Ayuso recalca que es "moderada" y que a veces se "da la vuelta" a sus palabras para dar a entender lo contrario

"A veces me da esa sensación pero forma parte del juego político", ha manifestado a los medios de comunicación antes de asistir a la ceremonia de entrega de las Medallas de Madrid con motivo de la festividad de San Isidro y preguntada sobre si se estaba malinterpretando sus mensajes durante la campaña electoral.

Sin embargo, Ayuso ha querido dejar claro que no cree que los periodistas descontextualicen sus palabras y que eso no significa atacar a la prensa, pues es periodista y se "estaría atacando a sí misma".

Ayuso cree que en muchas ocasiones dice algo y se extrae un fragmento que da a entender "todo lo contrario". En esa línea, ha lanzado que es una "barbaridad" dar a entender que está en contra del colectivo LGTBi precisamente cuando la asociación Hazte Oír le "ataca" hoy precisamente por ello. "A ver si nos aclaramos", ha apuntado la candidata popular para lamentar que a veces se dé una sensación de "una persona que no es".

"Soy una persona sensata, moderada", ha subrayado Ayuso para incidir en que defiende una Comunidad de "igualdad" entre hombres y mujeres y un gobierno regional "para todos", en "diversidad" e "igualdad".

Preguntada sobre si su ausencia en un encuentro organizado por el Foro Empresarial Madrid respondía a que no quería que hubiera periodistas, ha dicho que "en absoluto" y que simplemente comunicó un día antes que no podía asistir y que se le daba otra fecha para hacer el evento, pero el colectivo prefirió seguir adelante. "No tiene nada que ver con la prensa, fue una pelea de agendas y nada más", ha enfatizado la candidata del PP a la Comunidad de Madrid.