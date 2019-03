Ayuso cree que PP de Madrid funciona "bien" con bicefalia pero incide en que tras elecciones queda "un futuro abierto"

En una entrevista concedida a Europa Press, Díaz Ayuso ha asegurado que García-Escudero está haciendo "un gran trabajo" y ahora mismo "está volcado" en ayudarla a ganar la Comunidad de Madrid y en nombrar a los candidatos por toda la región.

"No nos salimos de ahí ahora mismo porque si no, no estaría centrada. Es muy poco tiempo, es muy intensa está campaña y, además, tenemos en medio unas generales", ha respondido al ser preguntada por si estaría dispuesta a convertirse en la líder de los 'populares'.

Para Díaz Ayuso, la bicefalia "hasta aquí" ha dado un buen resultado pero no tiene ni idea del futuro porque hay que ver cómo salen de las elecciones, qué resultado obtienen y cómo queda el mapa en la autonomía. "Queda un futuro abierto", ha reconocido.