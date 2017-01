El Ayuntamiento de Madrid seguirá "muy pendiente" de las fiestas organizadas por Flores

El delegado madrileño de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha afirmado hoy que el Ayuntamiento seguirá "muy pendiente" de las fiestas organizadas por el condenado por el Madrid Arena Miguel Ángel Flores, que montó el pasado sábado una fiesta donde se bailaba sobre la pista sin tener licencia de discoteca.

Javier Barbero ha hecho esta afirmación cuando los periodistas le han preguntado si durante la Navidad hubo inspecciones a las fiestas que el empresario del ocio nocturno había organizado, a lo que ha respondido que se hicieron cuatro y que el Consistorio seguirá actuando del mismo modo.

La Policía Municipal de Madrid detectó el pasado sábado que Miguel Ángel Flores, condenado a cuatro años de prisión por la muerte de cinco niñas en la tragedia de Madrid Arena, organizó una fiesta en un local cuya pista de baile estaba llena pese a que no tenía licencia de discoteca.

Según confirmaron a Efe fuentes municipales, agentes de la Policía Municipal realizaron una inspección el pasado sábado a las 1,30 horas de la madrugada en la sala Lab, ubicada en la estación de Chamartín y con licencia únicamente de "restaurante-espectáculo", donde el empresario de ocio nocturno había organizado la fiesta.

En dicha inspección, los agentes comprobaron que las cocinas no estaban siendo utilizadas, que no había nadie cenando y que había gente bailando sobre la pista, una actividad que según la Policía no se corresponde con la licencia que el local tiene.

Por ello, los agentes abrieron un acta y elaboraron un informe que ahora trasladarán al área de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), la encargada de disponer las acciones correspondientes, que pueden ir desde la apertura de un expediente hasta el precintado y cierre del local.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Miguel Ángel Flores por la muerte de cinco jóvenes ocurrida en la macrofiesta de Halloween de la madrugada del 1 de noviembre de 2012.

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha comentado que ayer dio órdenes de que se valore si ha habido un "cumplimiento adecuado" de la licencia para la que tiene actividad el local donde Flores organizó las fiestas y que a ese respecto se tomarán las medidas que indica el protocolo "habitualmente".