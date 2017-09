Atutxa (PNV) cree que "no es lo más importante" hablar de presupuestos con el PP "cuando el Estado se está cayendo"

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha asegurado este martes que su partido no está dialogando con el Gobierno del PP sobre el proyecto de presupuestos para 2018, y ha considerado que "no es lo más importante" hablar sobre las cuentas públicas del próximo año con la formación popular, "cuando el Estado y su estructura institucional se están cayendo".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale ha indicado que "el problema de Cataluña y el que nosotros tenemos aquí" no se van a solucionar si el Ejecutivo central tiene unos presupuestos, y ha abogado por "separar ambas cuestiones", en referencia a la negociación sobre los presupuestos y la cuestión territorial del Estado.

En este sentido, ha destacado que el PNV ha decidido que, "en estos momentos, no hay un clima adecuado para mantener un diálogo con el Gobierno de España" en torno a los presupuestos del próximo año. Además, ha señalado que "no creemos que lo más importante en estos momentos en la relación que podamos tener con el Gobierno español sea hablar de presupuestos".

"España tiene un problema en su estructura interna y, cuando el Estado y su estructura institucional se están cayendo, creo que lo más importante no es Mariano Rajoy vaya a sacar adelante o no sus presupuestos. Como ya dijeron el pasado domingo el lehendakari y Andoni Ortuzar, nosotros ofrecemos toda nuestra ayuda a las instituciones, los partidos amigos y la sociedad catalana, por si podemos hacer algo en esas relaciones que mantenemos con el PP y el Gobierno de España. Ésa es nuestra prioridad y no hablar sobre presupuestos", ha asegurado.

De esta forma, la dirigente jeltzale ha indicado el PNV "está abierto" a realizar labores de intermediación entre los Gobiernos central y catalán, y que, "aunque tenemos pocos recursos entre manos, lo que tenemos es una vía abierta con el PP, como lo tenemos con otros partidos, porque tenemos puentes abiertos con todos los partidos".

ESTABILIDAD

En esta línea, ha recordado que su formación es "muy partidaria de la estabilidad, y, aún más, cuando se habla de presupuestos", ya que, según ha dicho, "tener unos presupuestos es muy importante para los países". "Pero, en estos momentos, los problemas de España no se solucionan porque tenga o no unos presupuestos y, además, esa responsabilidad no puede ser solo del PNV. El Gobierno español también tendrá que decir qué está dispuesto a hacer para tener unos presupuestos, y no tanto qué estamos dispuestos a hacer nosotros", ha destacado.

De esta manera, la presidenta del BBB ha asegurado que "no es el PNV el que tiene que salvar los presupuestos de España", sino que el Ejecutivo central "deberá hacer un esfuerzo", ya que, en su opinión, "aparte de que vaya a tener o no unos presupuestos o unas elecciones", el Gobierno español "tiene en estos momentos otro problema más grande".

"La estabilidad no va a llegar solo con unos presupuestos. La estabilidad llegará de verdad si está dispuesto a dar una respuesta política al problema de su estructura institucional o, por lo menos, a hacer posible una respuesta política", ha afirmado.