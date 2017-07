Asturias emplaza al Gobierno a "mover ficha" para reformar el modelo de financiación autonómica

Carcedo ha lanzado esta petición al Ejecutivo antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que la vicepresidenta y ministra de Administración Territorial, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, abordarán con las comunidades autónomas la senda de estabilidad para el periodo 2018-2020, entre otras medidas.

La consejera asturianas ha sostenido que el Gobierno es quien debe "liderar" el proceso para la reforma de la financiación autonómica. "Es quien tiene la responsabilidad y a él le compete. Las comunidades autónomas somos las primeras interesadas en tener un buen modelo de financiación, pero quien tiene que mover ficha y tiene la responsabilidad es el Gobierno central", ha insistido.

La consejera considera "valioso" el informe de los expertos porque permite abrir el debate, aunque ya ha avanzado que Asturias no compartirá todo su contenido "como es normal en cualquier negociación". Por ejemplo, ha sostenido que no se puede hablar de una quita de la deuda "de manera parcial", sino que tiene que ser un tema "global" y Asturias no aceptará que se aplique sólo para algunas autonomías. Tampoco apoya la eliminación progresiva del 'statu quo', que cree que tiene que "mantenerse" en tanto no haya otro sistema que especifique las necesidades de gasto.

Además, ha reiterado su postura en contra del objetivo de déficit establecido para los próximos ejercicios, ya que considera que un tope del 0,4 por ciento en 2018 es "insuficiente" dado el nivel de gasto público que conllevan las competencias que asumen las autonomías. Además, cree que no existe garantía de que sea "operativo" para todas las comunidades.

Carcedo ha recordado que el techo de gasto funciona como "limitación importante" al crecimiento del presupuesto, siendo incluso "más restrictivo" que el objetivo de déficit, por lo que ha pedido al Gobierno que lo modifique.