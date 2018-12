Asturias, Aragón y CyL exigen a Ribera que sea "cómplice" y exija a las térmicas que no cierren en 2020

Así lo han explicado los tres presidentes, Javier Fernández, Javier Lambán y Juan Vicente Herrera, tras reunirse durante dos horas con Ribera y con los secretarios de Estado de Energía y de Medio Ambiente en Madrid. El encuentro se produce en respuesta a la carta que los dirigentes autonómicos remitieron a la ministra exigiendo una "transición justa".

Los tres han sido contundentes en que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética que defiende el Ministerio no será justa. Para ello, una de sus principales reivindicaciones es que se presione a las dueñas de las térmicas que consumen ese carbón para que no cierren en 2020.

Las solicitudes tienen que ser autorizadas por el departamento que dirige Ribera y de ahí la reclamación a la ministra para que sea "cómplice" con la reivindicación autonómica de que se prolongue la vida de estas centrales.

Lambán ha sido contundente al denunciar el cierre de la térmica de Andorra por parte de Endesa, a la que ha acusado de no demostrarla responsabilidad social "que cabe exigirle a una empresa moderna del ámbito de la Europa occicental". "La ministra creo que entiende ese planteamiento y será cómplice con nosotros en esa exigencia de responsabilidades", ha afirmado.

