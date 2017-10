Asociaciones de guardias civiles piden a Interior relevos de los agentes desplegados en Cataluña

En un comunicado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)--la mayoritaria entre los agentes-- ha denunciado la situación de "semiabandono" en que se encuentran los guardias civiles desplegados por "la situación excepcional" que atraviesa Cataluña.

De hecho, ha acusado al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil de "no cumplir" con los agentes ni atender sus "quejas", al mismo tiempo que ha asegurado que la interlocución entre el Ejecutivo y las asociaciones no es "efectiva".

"El Gobierno no ha cumplido, ni está cumpliendo, con los guardias civiles. Y nuestra paciencia se ha agotado", señalan desde la AUGC, que sostiene que "no está dispuesta a asumir el mero papel de comparsa".

La asociación recalca que las condiciones de alojamiento de los agentes "no son dignas"; las de manutención "no son las idóneas" y hace hincapié en la "presión" a la que están sometidos los agentes por la suspensión de la jornada laboral: "Se abusa en la duración de los turnos de trabajo y no se dan días de descanso", denuncian.

Además, alega la "tensión" que existe "entre compañeros" y la "situación de estrés familiar" que tienen muchos agentes de la guardia civil para exigir a Interior que "piense ya" en realizar relevos o facilitar permisos a los guardias civiles. Así, avisa de que esta situación de "desidia" puede "abocar al fracaso cualquier intervención de orden público que sea necesaria poner en marcha" en la Comunidad Autónoma.

"SITUACIÓN AGOTADORA" PARA LOS AGENTES

Son varias las asociaciones que se han interesado por las condiciones de los agentes desplegados en Cataluña como refuerzo a los casi 6.000 que forman parte de la plantilla. La Unión de Oficiales (UO), por ejemplo, ha visitado a sus compañeros alojados en barcos en el Puerto de Barcelona y ha elaborado un documento en el que recogen todas sus peticiones de mejoras.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), por su parte, ha reclamado también el "relevo urgente" de los agentes de refuerzo ante la dilación en el tiempo" de las crisis en Cataluña y "el malestar y agotamiento" de los guardias civiles.

Según ha informado la asociación en un comunicado, los agentes llevan "un mes" en Cataluña "descansando en muchos casos un solo día a la semana" y haciendo "tripletes" de servicio. Además, viven en "barracones militares" y están "aguantando" los escraches que están sufriendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esa región.

"La crisis no tiene a corto plazo visos de solución. Y los guardias civiles no pueden ni deben afrontar los siguientes días, semanas, en esta situación", sostiene la AEGC, que insiste en que es "necesario" un "relevo urgente" de los agentes de la Benemérita: "Voluntarios, estamos seguros, no faltarán", añade.

La asociación pide al ministro que "cumpla de verdad sus promesas" y "respete" a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "la cadencia de turnos y horarios": "No se entiende que a nosotros nos hayan dejado sin jornada laboral y sin descansos durante todo este mes de servicio en Cataluña", denuncia.

"No deje pasar mas tiempo y cumpla con los guardias civiles, ordene ya su relevo y no prorrogue más esta situación agotadora para ellos y agónica para sus familias", concluye.