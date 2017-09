Asociación de guardias civiles denuncia la "vergonzosa" situación de "estrés" y "precariedad" que afrontan en Cataluña

En un comunicado, la AUGC lamenta que la Guardia Civil "es una policía barata y manejable, con los trabajadores peor pagadas y con menos derechos de las policías españolas", y lo argumenta exponiendo la situación de los dos centenares de agentes que tenían previsto incorporarse a sus nuevos destinos esta semana pero que tendrán que permanecer en Cataluña hasta mediados de octubre tras recibir una orden "con solo cinco días de antelación".

"La consecuencia de ello es que ahora muchos de esos trabajadores, que ya habían resuelto los contratos de alquiler de sus viviendas y, en muchos casos iniciado el traslado de sus enseres, se encuentran ahora sin un techo propio bajo el que descansar, recurriendo a favores de otros compañeros que les dejan alojarse en sus viviendas en colchones improvisados. Mientras tanto, sus familias deben valérselas sin ellos en su nuevo lugar de residencia", expone la asociación en el comunicado.

"Se trata de una situación vergonzosa para unos trabajadores públicos que se enfrentan además en estos días a una situación de previsible estrés laboral ante el inminente referéndum ilegal del 1 de octubre", añade la AUGC, denunciando que la Guardia Civil "ni siquiera se digna a cubrir económicamente una decisión tomada a última hora que les ha causado un grave perjuicio logístico".

SIN VACACIONES

Además, la asociación de guardias civiles critica también la anulación de las vacaciones que han sufrido los agentes destinados en los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) que pretendían disfrutarlas entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre, y que se ha comunicado con "menos de diez días de antelación" cuando ya estaban concedidas.

Por ello, la AUGC ha remitido un nuevo escrito a la Dirección General solicitando al menos una compensación económica a los guardias civiles a los que se les ha modificado su previsión de vacaciones.

"El sacrificio no está reñido con la justa recompensa, sin embargo el Gobierno sigue sin mostrar atención a las demandas de los guardias civiles, como es una equiparación salarial entre los cuerpos policiales de España", explica la asociación comparando la situación de los agentes con la de los Mossos d'Esquadra, cuyos salarios se verán incrementando en 300 euros tras ser aprobada esta subida en agosto.

"AUGC celebra la mejora salarial de los Mossos, que aunque aún no es efectiva deseamos que se materialice cuanto antes, pero volvemos a reiterar nuestra denuncia por las pésimas condiciones económicas y sociolaborales de los guardias civiles, como se está evidenciando con la situación en Cataluña. Hasta que estas condiciones no se equiparen a los del resto de policías españolas, la Guardia Civil seguirá siendo un cuerpo de segunda categoría", sentencia la asociación, que amenaza con movilizarse si las demandas del cuerpo "no son atendidas y no se inicia un dialogo con el Ministerio del Interior para acabar con esta eterna discriminación".