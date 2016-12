La Asamblea de Madrid retira del orden del día la votación sobre la elección del director general de Telemadrid

Esta votación se ha celebrado tras las preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a instancias del PSOE. En concreto, ha sido su portavoz adjunto José Manuel Franco el que en virtud del artículo 106.3 del Reglamento de la Asamblea ha pedido la retirada del orden del día la votación sobre la candidatura de José Pablo López para dirigir Telemadrid.

Franco ha hecho alusión a la reunión que han mantenido desde las 9 horas los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios y el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, para tratar de desbloquear el tema.

La cita se ha alargado tanto que ni el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, el popular, Enrique Ossorio, ni Garrido han llegado a tiempo al pleno de este jueves.

El PSOE ha pedido la retirada de este punto del orden del día apoyándose en la "búsqueda de un mayor consenso" sobre este punto. Y es que ya se sabía que PSOE y Podemos iban a abstenerse en esta votación, lo que supondría que la propuesta del Consejo de Administración no saldría adelante.

El anuncio de abstención del PSOE ha generado polémica entre los grupos parlamentarios. Ayer mismo, la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, se dirigió directamente al portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo,asegurando que había un acuerdo con ellos por el cual darían el sí a la propuesta que presentara el Consejo de Administración.

"Confío en que no lo haga, porque eso significaría que Gabilondo no cumple lo acordado y no es un hombre de honor. Siempre he creído que era un hombre de honor. Él se comprometió a respetar aquello que decidiera la mayoría del Consejo de Administración y por tanto, votar en sentido contrario significaría romper el acuerdo y desautorizar de manera explícita al Consejo de Administración que se ha despolitizado", afirmó Cifuentes.

Le respondió la portavoz del PSOE en la comisión de control de RTVM, Isaura Leal, que negó que existiera un acuerdo para destacar que el PSOE siempre ha mostrado su voluntad de llegar a acuerdos.