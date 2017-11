Arzobispo de Toledo, sobre el conflicto catalán: "Pedimos todos los días por la unidad de España"

Así lo ha asegurado a preguntas de los medios tras una rueda de prensa, donde ha considerado que "es mejor estar unidos que desunidos", al tiempo que se ha mostrado "muy cansado" de que las noticias pasen todos los días por los acontecimientos en Cataluña.

"Los políticos son necesarios, ojalá fueran cada vez mejores, pero tienen que ver que no lo son todo, y que por encima está el pueblo español. No voy a dar ningún consejo porque no me compete, pero sí estoy preocupado por la unidad de España", ha aseverado.

Ha insistido en que hay más problemas más allá del proceso independentista en Cataluña, recordando otras "preocupaciones" como "la educación, la mejor manera de repartir la riqueza o conseguir mejores puestos de trabajo".