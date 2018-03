Arzalluz (PNV) repasa en un documental su trayectoria y subraya que "la izquierda violenta de Euskadi ha fracasado"

El que fuera presidente del EBB del PNV, Xabier Arzalluz, señala, en un documental en el que repasa su trayectoria personal y política, que "la izquierda violenta de Euskadi ha fracasado" y reconoce "no esperar mucho de ellos".

Arzalluz, que cuenta con 85 años de edad, ha acudido este sábado al Teatro Principal de San Sebastián donde se ha estrenado el documental sobre su vida 'Xabier Arzalluz. Historia Política de Euskadi', que ha sido elaborado por el 'batzoki' donostiarra del Antiguo.

Junto al veterano político, que ha llegado con un lazo amarillo en la solapa, en solidaridad por los políticos catalanes detenidos, se ha podido ver al actual presidente del GBB, Joseba Egibar, al diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, así como al alcalde donostiarra, Eneko Goia, entre otros representantes políticos.

Minutos antes de la emisión del documental, y junto a un lazo gigante amarillo situado en el escenario, el concejal del PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián Jon Insausti ha leído un comunicado de solidaridad con los líderes catalanes detenidos este viernes por orden del Tribunal Supremo.

"Manifestamos nuestro respeto, solidaridad y admiración a todas y cada una de aquellas personas que ven amenazado su proyecto de vida personal y familiar por haber querido defender el derecho democrático y la dignidad del pueblo de Cataluña", ha indicado. Asimismo, ha resaltado que, "ante la injusticia", el PNV no acepta "la indiferencia" y rechaza "la equidistancia".

En el documental, que repasa la trayectoria personal y profesional de Arzalluz, el expresidente del EBB analiza desde el Concierto Económico, hasta la escisión del PNV, pasando por la violencia de ETA o "la violencia de Estado".

En este sentido, recuerda cuando, "poco a poco, las policías y el Estado comenzaron a tomar sus medidas también en Francia". "Es decir, asesinando a miembros de ETA o capturándolos, trayéndolos y matándolos. Por ejemplo el caso de Lasa y Zabala y aquello ya fue terrorismo de Estado puro y duro. Y eso hicieron los socialistas, lo hizo Felipe González", acusa.

Por otro lado, reconoce que siempre ha sido "aficionado a la historia" y, por ello, en algún momento pasado se enfrentó "a la idea de que la historia se puede conocer y se puede hacer y eso era la política en definitiva".

"Contra lo que opina la gente que desprecia la política y al político creo que es la gran oportunidad de cualquier país... necesita el hacer su propio camino y hacerlo bien", señala.

Asimismo, afirma, en referencia al derecho a decidir, que fue el 'exlehendakari' Juan José Ibarretxe "el que empezó, no tengamos dudas". "No fueron los catalanes los que empezaron, fue Ibarretxe y la izquierda violenta de Euskadi ha fracasado", señala.

"Ha fracasado no solo en general sino en este momento. No sé dentro de sus análisis qué pensarán, pero yo no espero mucho de ellos. No han sido capaces de ponerse al frente de un movimiento en un momento dado", advierte.

Por otro lado, y tras señalar que "nunca" ha tenido "un duro" y no es "un experto en materia de finanzas", manifiesta en referencia al Concierto Económico que entre "tener los dineros en el bolsillo en Euskadi o en Madrid el tema es muy diferente".