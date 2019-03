Artadi dice que fue el síndic quien "expresó su voluntad" de emitir una opinión sobre los lazos

En una entrevista este miércoles en Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha explicado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reunió con Ribó el martes para tratar otros temas, y aprovechando este encuentro que ya tenían programado, hablaron sobre el requerimiento de la JEC, ante lo que Ribó expuso su "voluntad de posicionarse".

Artadi ha señalado que Torra "es quien toma la última decisión, no la toma el síndic y no la tomará la JEC", y ha recordado que como institución independiente, Ribó puede dar su opinión de oficio aunque la Generalitat no se la pida, como hace con otros temas.

"Precisamente hemos tenido un síndic que en todos los temas, muchos nos han gustado y muchos no, ha expresado con libertad y con mucha valentía su opinión", ha sostenido.

Aun así, ha afirmado que Torra ha decidido que seguirá la recomendación de Ribó, que es "lo que se intenta hacer siempre", y ha afirmado no conocer cuál será la postura del síndic.