Artadi confía en retomar las negociaciones con los comuns: "Se han parado, no se han roto"

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha confiado este lunes en que las negociaciones de los Presupuestos de la Generalitat con los comuns se pueden retomar porque asegura que "se han parado, no se han roto".

En una entrevista de La Ser recogida por Europa Press, ha sostenido que los comuns "han pedido tiempo" pero que no utilizan la expresión de que las negociaciones están rotas.

Como avanzó Europa Press, los comuns han suspendido las negociaciones que mantenían con el Govern después de unas reuniones en que --aseguran-- el Govern no les ha dado las cifras globales.

Artadi ha explicado que el domingo por la noche coincidió con los dirigentes de los comuns y ha afirmado que le matizaron que no han roto las negociaciones, sino que las han parado: "En ningún caso utilizan la expresión de que las negociaciones están rotas".

"Ayer por la noche cuando coincidimos expresaban claramente esta diferencia de matiz. Ha habido problemas la semana pasada en la negociación de los Presupuestos. También tuvimos un pleno complicado en el Parlament. Entonces han pedido tiempo", ha señalado.

Según la consellera, los comuns han expresado de que todavía no están "en condiciones de tomar una decisión definitiva" sobre si avalan o no las cuentas catalanas, por lo que han pedido tiempo para retomar las negociaciones.

UNIDAD EN BARCELONA

Artadi ha insistido en la necesidad de que el independentismo se presente de manera unitaria a las elecciones municipales de este año en Barcelona y ha apelado al candidato de ERC a la Alcaldía de la ciudad, Ernest Maragall: "Maragall tiene que decidir si está con Colau o está con la unidad".

Ha defendido que solo a través de la unidad del independentismo se puede "seguir avanzando" y ha aclarado que esta unidad no quiere decir uniformidad de criterios, sino unidad estratégica.

Preguntada por las primarias unitarias del independentismo que impulsó Jordi Graupera, ha lamentado que, pese a que ve legítimo su objetivo inicial, la consecuencia de estas primarias ha sido "que las candidaturas independentistas están más atomizadas", ya que se ha creado una lista más.

CRIDA NACIONAL

Sobre la Crida Nacional per la República, que celebró el sábado su congreso constituyente, ha reivindicado que es una asociación que está formada por personas que provienen de varios partidos y entidades políticas, no solo del PDeCAT, y que "pensar que la Crida viene a sustituir partidos es erróneo, no es la voluntad que tiene".

"Tenemos un objetivo común, de sentarnos, de marcar un objetivo que todos compartimos", y ha sostenido que la constitución de la Crida es un ejemplo en un momento en que la unidad del independentismo se ha debilitado.