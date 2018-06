"No sé si no pasa el suficiente tiempo en Cataluña o tiene voluntad de dar una imagen exterior que no se corresponde con la realidad. Es muy sorprendente, y esperamos que empiece a matizar, ya que son unas afirmaciones que no dejan de ser mentira", ha dicho en rueda de prensa.

La también consellera de Presidencia ha añadido que hay mucha distancia "entre la palabras del ministro Borrell y la realidad que se vive en Cataluña", por lo que lamenta que se pronunciara en estos términos el domingo.