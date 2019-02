Artadi insiste en la absolución como la única sentencia para el "juicio del odio"

Lo ha dicho en declaraciones a los medios durante una concentración en la plaza Sant Jaume, en la que han participado representantes del Govern y del Ayuntamiento de Barcelona, encabezados por Artadi y la alcaldesa, Ada Colau, que han cantado 'Els Segadors' junto a un centenar de ciudadanos que se han acercado a la plaza.

Ha sostenido que en el juicio del proceso soberanista se juzga a 12 personas por permitir hacer un referéndum, que afirma que está despenalizado en el Cógido Penal, por lo que cree que, si no son absueltos, será "una violación de los derechos políticos, civiles y de la legalidad española".

También ha criticado la campaña del Gobierno central 'This is the Real Spain', que defiende a España como una democracia real, y ha acusado al Ejecutivo de querer "tapar la vergüenza, tapar el juicio de la ignominia, del odio, contra la disidencia política y contra lo que son opciones políticas legítimas".

"The real Spain' es no dejar entrar a observadores internacionales, es la vulneración de derechos y la represión", ha afirmado Artadi.

Además, ha alertado de que este martes por la mañana ha habido "expresiones de maldad" por los problemas que han tenido los familiares de los presos soberanistas para entrar en el Supremo.