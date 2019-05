Artadi sobre Maragall: "Tiene 76 años y no es la opción de futuro para la ciudad"

"Que tiene 76 años es una obviedad, y que claramente no es la opción de futuro para la ciudad, de liderazgo, de energía y visión de futuro también es una obviedad", ha asegurado en una entrevista en Equinox recogida por Europa Press.

Tras reiterar que Maragall ofrece recetas de la década de los 80, ha apuntado que lleva trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona desde 1965: "Y entiéndeme, no es que yo no hubiese nacido, es que mis padres no estaban ni casados".

Según Artadi, no es ella quien ha sacado a relucir la cuestión de la edad: "Si él lo dice es porque debe ser consciente de sus limitaciones y, a lo mejor, no llega a todo".

Aunque no duda que ERC sea independentista, ha asegurado que algunas declaraciones que realiza Maragall le generan algunas dudas, al preguntársele si es un candidato independentista, además de recordar que los republicanos ya hicieron alcaldesa a Ada Colau y que llevan días "ofreciéndose uno a otro".

También se ha referido al candidato de BCN Canvi, Manuel Valls, al que ha acusado de tener un programa "totalmente plano sobre Barcelona, entre otras cosas porque no conoce" la ciudad.