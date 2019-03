Artadi cree que la JEC tiene un "problema gravísimo" por ver partidista la pancarta de la Generalitat

"Si la Junta Electoral piensa que carteles que dicen 'democracia y libertad' son partidista, y que solo representan unas opciones políticas, tienen un problema gravísimo", ha criticado en declaraciones a los medios en Nueva York, donde ha viajado para participar en la Comission on the Status of Women de la ONU.

Artadi ha señalado que si ella fuera una de las opciones políticas "a las cuales supuestamente no representa las palabras democracia y libertad" tendría que hacer una reflexión amplia.

También ha sostenido que la orden de la JEC para que el Govern retire el lazo amarillo de la Generalitat es una voluntad de "silenciar la voz de la disidencia política".

Además, ha alertado de la amenaza que, según ella, supone el avance de la extrema derecha para los derechos de las mujeres, por lo que ha reivindicado el movimiento feminista como una "barrera frente al auge del autoritarismo global".