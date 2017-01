Arriola: El PSE no estará en un acuerdo de autogobierno que rompa con España

El coordinador de los socialistas en el Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE, Iñaki Arriola, ha advertido de que su partido no estará en un acuerdo sobre el autogobierno que ponga en riesgo la convivencia de Euskadi con España ni tampoco en un pacto sobre la paz construido sobre "cimientos frágiles".

El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y secretario general de los socialistas guipuzcoanos, que coordina la acción del PSE-EE en el seno del Gobierno Vasco, reconoce en una entrevista con Efe la voluntad política de su partido de llegar durante esta legislatura a un acuerdo en el Parlamento de Vitoria sobre la mejora del autogobierno.

El PSE defenderá en la ponencia que se cree en la Cámara un texto que exija el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía y una mejora del autogobierno en clave del modelo federal que los socialistas proponen para España, que permita una mejor clarificación de las competencias de la comunidad autónoma y del Estado, ha explicado.

De esta forma, con una mayor definición del ordenamiento jurídico, se evitaría, argumenta, judicializar muchas normativas por parte de los gobiernos central y vasco, pero en ningún caso, señala Arriola, el PSE aceptará que se ponga en riesgo la convivencia con el resto de los españoles.

Recuerda que el pacto de coalición en el Gobierno Vasco que firmaron PNV y PSE reconoce la libertad de ambos socios de defender sus respectivos postulados en materia de autogobierno, pero deja claro que hay una voluntad de los dos partidos para intentar acercar posturas, buscar consensos y un punto de equilibrio "sin incurrir en incoherencias" con los programas electorales.

Tanto la Ponencia de Autogobierno como la de Memoria y Convivencia arrancarán en el pleno de la Cámara del próximo jueves, y, en el caso de esta última, los socialistas han aceptado ahora participar pese a que en la anterior legislatura decidieron no hacerlo, al igual que el PP, argumentando que EH Bildu no ha asumido el denominado "suelo ético" que se basa en reclamar la desaparición definitiva de ETA, reconocer la injusticia de la violencia y promover la dignidad de las víctimas.

Arriola justifica ahora la participación de los socialistas en la ponencia porque "los tiempos son dinámicos y hay que avanzar", aunque insiste en que es necesario compartir un mínimo suelo ético "que diga que matar para conseguir objetivos políticos estuvo mal" y que establezca la renuncia en el futuro a utilizar la violencia.

"Si no partimos desde aquí, podremos avanzar en muchas cosas sobre el papel, pero el riesgo de que se repitan situaciones de violencia si se construye una convivencia sobre cimientos frágiles estará ahí y será una amenaza para el futuro", considera.

Sobre las relaciones de los dos socios de gobierno, el consejero asegura que por el momento no ha habido fricciones entre ambos partidos, pero cree que hubiera sido "oportuno" que el lehendakari, Iñigo Urkullu, acudiera a la Conferencia de Presidentes, porque en ella podría haber expresado sus demandas al margen de las que se negocian en conferencias sectoriales.

No obstante, niega que este tema haya provocado tensión en el seno del Gobierno, aunque sí reconoce que transmitió a Urkullu que debería haber participado en esa cita: "No le di mayor importancia al asunto y ni siquiera hubiera trascendido públicamente" si el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, no hubiera mencionado durante una rueda de prensa que la decisión del lehendakari de no asistir al foro no era compartida por los socialistas.

De cara a la próxima cita del lehendakari con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aún sin fecha, Arriola aboga por que ambos hablen, busquen acuerdos y consensos e intenten resolver así las cuestiones que se han judicializado por parte de los dos gobiernos.

Considera que en la pasada legislatura se utilizaron de forma reiterada los recursos por parte de ambos gobiernos pero ahora, en "este nuevo tiempo", sería positivo, añade, que se buscaran acuerdos de voluntades para intentar avanzar en los asuntos pendientes porque las instituciones "no están para estar enfrentadas".