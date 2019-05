Arrimadas sobre si votarán a Iceta en el Parlament: "La designación siempre se ha hecho, pero ya veremos cómo se hace"

La líder de Ciudadanos en Cataluña y diputada electa, Inés Arrimadas, ha afirmado que su partido rechazará que el líder del PSC, Miquel Iceta, presida el Senado, pero no ha aclarado si permitirán su designación por el Parlament de Cataluña en el trámite parlamentario para adquirir la condición de senador autonómico.

"Una cosa es la designación como senador, que es un trámite que normalmente no ha generado polémicas", ha señalado Arrimadas en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, en las que ha recordado que "cada partido decide a quien lleva al Senado".

Iceta todavía no ostenta el cargo de senador y solo puede acceder a esa condición a través de una designación del Parlament, que se vota en el Pleno, por lo que deberá buscar los apoyos necesarios para que la Cámara dé luz verde a que sea parlamentario por designación autonómica.

Sin embargo, Arrimadas no ha aclarado qué hará su partido cuando esta cuestión sea llevada al Pleno del Parlament y se limita a decir que su partido lo está "valorando". No obstante, recuerda que el trámite no suele bloquearse: "La designación parlamentaria, siempre se ha hecho, pero ya veremos como se hace, y otra cosa es la votación en el Senado y votaremos que no", ha insistido.

La dirigente 'naranja' ve en el nombramiento de Iceta una "cesión clarísima" al independentismo y ha recordado que el primer secretario del PSC abrió la puerta a un referéndum si la opción soberanista alcanzaba la cota del 65% en Cataluña. "Es la primera cesión a los independentistas y bloqueará el 155 en el Senado", ha señalado, en referencia al supuesto constitucional que Ciudadanos apuesta por aplicar en Cataluña.