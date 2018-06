Arrimadas no ve un enfrentamiento civil pero sí una fractura social que puede ir "a mucho peor"

En una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha dicho que su negativa a reunirse con el presidente catalán, Quim Torra, "no es solo un tema de la pancarta" a favor de los políticos presos y en el extranjero que cuelga del Palau de la Generalitat, y ha apuntado que para encontrarse con él, Torra debería hacer algún gesto.

Le ha pedido "decir que no volverán a cometer los mismos errores de ilegalidad, que el símbolo de la Generalitat no sea el lazo amarillo, respetar la pluralidad política en Cataluña, que no se dirija en sus intervenciones como catalanes solo a una parte... Algún gesto".

"Hay mucha gente en Cataluña que está harta de que se sustituyan los símbolos de todos por los de una parte de la sociedad, de pasar por el aro y de aceptar que las calles son de quienes llevan el lazo amarillo", ha apuntado.

Arrimadas también ha considerado "una estrategia victimista" que el Govern quiera recuperar las leyes catalanas tumbadas por el Tribunal Constitucional (TC), ya que solo se han anulado algunos artículos y el Ejecutivo catalán sabía que eso pasaría mientras redactaba las leyes, ha indicado

ELECCIONES MUNICIPALES

Preguntada por el si el exprimer ministro francés Manuel Valls liderará la candidatura de Cs al Ayuntamiento de Barcelona, ha dicho que aún lo está pensando y lo decidirá en breve, aunque ha detallado que Valls "tiene ganas del proyecto".

Arrimadas ha alabado la experiencia en gestión de Valls y ha defendido que un nacido en Barcelona que emigró a Francia y llegó a ser primer ministro allí pueda volver a su ciudad natal como alcalde: "Es un proyecto que me encanta".

Sobre el Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado que "hay muy buenos perfiles" entre los ministros, aunque estos no hacen el Gobierno sino que lo conforman los proyectos y aun no se han explicado, ha lamentado