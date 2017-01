Arrimadas dice que si hay elecciones en Cataluña, Ciudadanos sumará con otros "partidos y personas" que respeten la ley

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que si finalmente se convocan elecciones en esa comunidad autónoma, su partido sumará con otros "partidos y personas" que respeten el marco democrático y la ley.

En rueda de prensa en la sede de C's en Madrid tras la reunión de la Ejecutiva, Arrimadas ha indicado que, llegado este punto, el Gobierno de la Generalitat "no puede ofrecer nada más a los catalanes que intentar repetir la consulta del 9-N" sobre la independencia de Cataluña que ya se hizo en 2014.

Según la jefa de la oposición en Cataluña, esa consulta "ni se puede ni se debe repetir", porque ya entonces "no fue válida" y tan solo sirvió para "gastar dinero y tener causas judiciales". Por tanto, ha añadido, "estamos seguros de que esto va a acabar en elecciones o elecciones", más pronto o más tarde.

De cara a esos posibles comicios autonómicos, en C's se sienten "esperanzados". "Tenemos la oportunidad de recuperar un gobierno con sentido común y con políticas para levantar Cataluña, no para separarla de España", y esa alternativa política "estamos convencidos de que la vamos a liderar nosotros", ha destacado.

Cuando le han preguntado si en ese escenario la formación naranja formaría una alianza electoral con el PP y el PSC, Arrimadas ha contestado que están "dispuestos a dialogar con todos aquellos partidos y personas" que compartan el respeto "al marco democrático y al ordenamiento jurídico".

"Seremos capaces de hablar y sumar con otras fuerzas políticas que acepten estas reglas básicas y con personas que puedan aportar su experiencia, su trabajo, su sentido común y sus capacidades" a ese "nuevo gobierno", que, al contrario que el del presidente Carles Puigdemont, ya no estaría "al servicio de la independencia", ha agregado.

PERJUICIO A LA IMAGEN INTERNACIONAL DE CATALUÑA

Arrimadas ha avisado de que la "obsesión" de Puigdemont por la independencia y por "saltarse las leyes" va "en contra de los intereses de Cataluña" porque, entre otras cosas, "está poniendo en peligro la buena imagen internacional" de esta región.

Por eso ha pedido a los líderes separatistas que "no vayan por ahí generando incertidumbre" e "inseguridad jurídica" y que "no use el nombre de los catalanes o de Cataluña para dar voz a un proyecto que es irreal e ilegal". En su opinión, el 'procés' "no tiene apoyo internacional" y Cataluña tiene "las puertas cada vez más cerradas" en Europa.

Por otro lado, la portavoz de C's se ha referido a la sanción que, según el diario 'El País', la Audiencia Nacional ha impuesto a las entidades soberanistas Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por haber preguntado a miles de catalanes cuál es su ideología y si votarían a favor de la independencia.

"Es una gotita más en el vaso del uso de datos de los catalanes" con "fines políticos", ha lamentado Arrimadas, que ha recordado las informaciones sobre el "CNI catalán", sobre el espionaje político y sobre los datos fiscales que, según el exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal, se habrían recabado ilegalmente.

En relación con las revelaciones que ha hecho Vidal, ha insistido en que Puigdemont y varios consejeros del Govern deberían dar explicaciones en el Parlamento catalán. Y "si se oculta detrás de la estelada" para no ir, o si "las explicaciones no son satisfactorias", en C's "no descartamos seguir presentando iniciativas" e "iniciar una comisión de investigación al respecto", ha advertido.

PRÓXIMA REUNIÓN CON SÁENZ DE SANTAMARÍA

Respecto a la reunión que mantendrá el próximo miércoles en La Moncloa con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Arrimadas ha afirmado que lo que quiere es "dar voz a los catalanes", después de que Puigdemont se negara a participar en la Conferencia de Presidentes autonómicos.

"Como líder de la oposición" en Cataluña, transmitirá a la vicepresidenta la visión de Ciudadanos sobre los temas que se trataron en ese encuentro, como "el sistema de financiación autonómica, la garantía de los servicios básicos y la infraestructuras fundamentales para los catalanes y el conjunto de los españoles", ha precisado.

Por último, en relación con el congreso de Ciudadanos, que se celebra el próximo fin de semana, Arrimadas no ha querido adelantar si la dirección del partido, encabezada por Albert Rivera, intentará alcanzar un acuerdo transaccional con aquellos compromisarios que abogan por mantener en el ideario la referencia a la socialdemocracia.

La Asamblea General "está para debatir enmiendas, votarlas y aprobarlas", y "lo que voten los militantes será correcto", ha manifestado. Además, ha aclarado que esas enmiendas al documento de ideario, que cuentan con el apoyo incluso de diputados del Parlament, "no tienen nada que ver" con la labor de C's en Cataluña y su papel parlamentario.