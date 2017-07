Arrimadas tilda a los nuevos consejeros de "peones del proceso" y su único mérito es ser independentistas

Lo ha dicho en su intervención durante la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el pleno del Parlament para explicar los cambios del Govern, en la que ha sostenido que estos cambios no son por decisiones personales de los exconsejeros, sino que es "una purga política".

"Los nuevos consejeros no han venido a gestionar, han venido a ser soldados del proceso y que no se les ocurra cuestionar en público las cosas", ha advertido Arrimadas, porque cree que si lo hacen pueden ser destituidos, como ocurrió con el exconsejero de Empresa Jordi Baiget, tras dudar del referéndum del 1-O.

La presidenta de Cs en Cataluña ha criticado que algunos de los nuevos consellers no hayan trabajado previamente en política y que, si han trabajado en política, lo han hecho en ámbitos que "no tienen nada que ver con su área de gestión", por lo que cree que a Puigdemont no le importa qué van a hacer en el Govern.

Ha acusado a Puigdemont de tensionar y dividir a la sociedad catalana, lo que cree que se está trasladando al Govern, y le ha reprochado que en su discurso haya dicho que "es una decisión que no habría querido tomar", lo que, a su juicio, evidencia que los consellers fueron cesados y no dimitieron.