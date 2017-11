Arrimadas no comparte la "alegría" del Gobierno con actuación policial conjunta en la huelga

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado que su formación no comparte la "alegría y la satisfacción" del Gobierno con la actuación policial de varios cuerpos policiales en la jornada de Huelga General y parada de país del miércoles.

"No podemos compartir las felicitaciones que ha hecho el Gobierno de España y su representantes en Cataluña diciendo que había sido una jornada ejemplar y que se habían coordinado de forma ejemplar los diferentes cuerpos de seguridad", ha lamentado en declaraciones a los periodistas este jueves tras visitar el eje comercial de Nou Barris del paseo Verdum de Barcelona.

Ha recordado las afectaciones que se sucedieron durante la jornada, que atribuye a los independentistas y que sin embargo afectaron a "millones de catalanes", y ha dicho que en caso de que ella gobernará Cataluña, habría actuado de forma distinta.

En primer lugar, no habría hecho "lo que hizo el Govern antes de ser destituido, llamando a hacer paradas de país", y ha rechazado que entonces enviarán comunicados a las administraciones públicas diciendo que se añadieran y asegurándoles que no les descontarían del sueldo la jornada.

La líder de la oposición catalana ha concretado que ella apuesta por "dar tranquilidad y seguridad jurídica" a todos los catalanes y respetaría las leyes y derechos democráticos de todos si fuera presidenta.

Ha destacado que los sindicatos mayoritarios no secundaron la huelga convocada el miércoles por lo que ha concluido que no se trató de una huelga general que reivindique derechos laborales, que es "un derecho fundamental que no se tiene que cuestionar".

SORPRENDIDA POR EL PACTO DE ICETA Y ESPADALER

Arrimadas ha dicho que es sorprendente que el PSC haya decidido acudir a las elecciones del 21 de diciembre de la mano del partido del exconseller de Interior Ramon Espadaler --Units per Avaçar-- cuando fue "el que organizó y permitió el 9N".

"Me sorprende que, si el PSC quiere mirar al futuro, tenga a una personas que nos ha generado este problema, pero cada uno elige a sus compañeros de viaje", ha dicho cuando se cumplen tres años del proceso participativo del 9N impulsado por el Ejecutivo de Artur Mas.

Ha recordado que su partido no lleva en sus listas a personas de partidos "nacionalistas que han tenido que desparecer por casos de corrupción", ha dicho en referencia a la formación que lideró Espadaler: Unió.

Preguntada por si el acuerdo entre socialistas y Units per Avançar, podría generar problemas a la hora de alcanzar un acuerdo postelectoral, ha razonado que "la situación es tan complicada que cuando pasen las elecciones las fuerzas constitucionalistas tendrán que hacer una esfuerzo para pactar, acordar y ser generosos".

"Hay alcaldes del PSC que están dando apoyo al 1-O y que están en contra de la aplicación de la constitución. Se están incorporando personas de partidos nacionalistas, pero cuando pase el 21-D yo me comprometo a intentar formar una alternativa de Gobierno y espero que el PSC quiera participar", ha sentenciado.