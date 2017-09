Arrimadas dice que confía "bastante poco" en Forn y le llama a plantearse su dimisión

Arrimadas ha explicado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press que, así como Joaquim Forn sigue defendiendo la participación de los Mossos en el referéndum de secesión de Cataluña, son unas declaraciones "tan graves" que, a su juicio, "se debería plantear su dimisión".

"No me da ningún tipo de tranquilidad", ha alegado, haciendo hincapié en que no le ocurre igual con los de agentes del cuerpo: "Nos defienden plenamente y arriesgan la vida por nosotros", ha señalado, añadiendo que "la sociedad catalana, piense lo que piense, confía plenamente en los Mossos".

"LA SITUACIÓN MÁS GRAVE DESDE EL 23-F"

Arrimadas se ha referido a la cuestión catalana como "la situación más grave desde el 23-F" y ha emplazado a los partidos constitucionalistas a dialogar y mostrarse unidos: "Si no sabemos estar unidos ahora, ¿cuándo?", se ha preguntado.

En este sentido, ha argumentado que para ella los conceptos "solución y derecho a decidir" no pueden ir juntos en una misma frase: "Es una cosa bastante incompatible", ha dicho en referencia a una posible postura conjunta de Podemos y PSOE.

Por otro lado, ha enfatizado su apoyo al Ejecutivo, aunque con matices: "Si una gran potencia de la Unión Europea --ha apuntado refiriéndose a España-- tiene problemas para parar un golpe a la democracia avisado con meses de antelación, quizá habría que pedir explicaciones al Gobierno", ha sugerido.