Arrimadas critica que Torra se "indigne" por la quema de un muñeco de Puigdemont cuando "anima a los CDR"

Así se ha pronunciado Arrimadas a preguntas de los periodistas en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, después de que Torra haya anunciado que denunciarán que en la plaza principal de Coripe, durante la fiesta de la Quema del Judas, hayan disparado y quemado un muñeco que representaba a Puigdemont.

"En Cs estamos acostumbrados a sufrir no solo cómo se cuelgan muñecos de partidos constitucionalistas en puentes de Cataluña o ataques a nuestras sedes, también hemos sufrido que limpien con lejía el suelo que pisamos, que nos declaren personas non grata partidos como ERC, socios de Pedro Sánchez, o que en Rentería intenten agredirnos y tengamos que ir escoltados", ha lamentado la portavoz del partido, quien ha apuntado que en Cs "llevamos años luchando contra este señalamiento".

En este marco, Arrimadas se ha mostrado sorprendida, tras lo acontecido en Coripe y la reacción de Torra, por que "partidos separatistas que animan a los CDR, luego parece que se indignan por otras cosas".

"No me gusta ninguno de esos ejemplo, en Cs somos coherentes y vamos a luchar para que Torra, que anima a los CDR a hacer eso, no tenga ni un día más la llave del futuro de nuestro país", ha zanjado.