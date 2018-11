Arrimadas dice a Susana Díaz que "no puede estar callada" mientras los PGE se "negocian" en la cárcel

La portavoz de Ciudadanos (Cs) y líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido este sábado a la presidenta de la Junta y candidata socialista a la Presidencia, Susana Díaz, que "una persona que quiera defender los intereses" de la región "no puede estar callada" mientras "los presupuestos de España se están negociando en la cárcel con Oriol Junqueras". "No puede estar callada" , ha apostillado.

"Qué ha dicho Díaz cuando se estaba decidiendo qué inversión puede venir a Andalucía en una cárcel con Oriol Junqueras", ha preguntado, respondiendo que "nada". También ha cuestionado "¿qué ha dicho Díaz cuando se empieza a ver cómo ha habido llamadas de gracia para beneficiar a los que han dado un golpe contra la democracia en Cataluña; cuando Pedro Sánchez decía que había habido rebelión y ahora que dice que no, como si él fuera juez; qué ha dicho cuando el presidente del Gobierno central ha sido incapaz de responder a una pregunta muy sencilla sobre si va a indultar a los políticos separatistas en Cataluña", respondiendo a todo ello que la presidenta de la Junta ha hecho "nada".

"El PSOE no cree en la igualdad, cree en los privilegios", ha criticado Arrimadas, al tiempo que ha dicho que ve que el PSOE "no cree en España, sino en los sillones para estar en el Gobierno de España", asegurando que en los últimos días ha sentido "bochorno" viendo lo que Sánchez es "capaz de hacer y con quién" para "seguir unas semanas más en Moncloa".

Así, ha afirmado se está viendo "como se han negociado presupuestos en la cárcel, con un señor que en 2008 escribió un artículo hablando de las diferencias genéticas entre los catalanes y españoles". "Ese señor --Junqueras-- es el que está decidiendo en la cárcel cuánto dinero va a venir a Andalucía, a Murcia, a Valencia... y eso es una vergüenza", ha dicho, añadiendo que se trata del PSOE y es "el mismo partido el que está haciendo eso que el que lleva 40 años gobernando Andalucía y hablando en nombre de los andaluces".

Arrimadas ha participado en un acto público en Málaga, al que han asistido unas 800 personas, para presentar la imagen y el eslogan de campaña de la formación naranja para las elecciones autonómicas junto al candidato del partido a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, y el cabeza de lista al Parlamento andaluz por Málaga, Javier Imbroda, donde estaba previsto que asistiera el presidente de Cs, Albert Rivera, pero que no ha podido acudir al lesionarse, por lo que ha enviado un vídeo, y ha incidido en que "Andalucía sólo necesita buena gestión, buenos políticos y las mismas oportunidades que cualquier otra comunidad".

Para Arrimadas, "no vale llenarse aquí la boca cuando tu Gobierno en Madrid está dando un cuponazo a los nacionalistas vascos o está gobernando a España con los que insultan a los andaluces y los que dicen que los andaluces roban", le ha dicho a Susana Díaz, preguntando que si no se está ya cansado de "escuchar al PSOE en Andalucía decir una cosa y ver cómo hacen lo contrario en otras comunidades o, incluso, en el Gobierno central".

"¿No estáis hartos de ese discurso vacío, a veces, de Díaz, mientras acto seguido, su presidente, Pedro Sánchez, está pactando con Torra, con Puigdemont, con Bildu y con el PNV a costa, muchas veces, de insultos graves a personas como los andaluces, murcianos o extremeños?", ha preguntado, añadiendo que tiene ganas de que en Andalucía gobierne "un partido que diga lo mismo" en todos lados, lo que, a su juicio, solo puede hacerlo Ciudadanos.

"Yo he defendido lo mismo en Cataluña que en Andalucía, he defendido el honor de los andaluces en el Parlamento de Cataluña cuando se decía sin vergüenza ninguna que los andaluces eran los culpables de las listas de espera en Cataluña", ha recordado, insistiendo en que no piensa aceptar lecciones de estima hacia la región andaluza "de aquellos que están pactando, precisamente, con los que han insultado de manera reiterada a los andaluces", ha dejado claro.

Ha defendido, por tanto, el garantizar la igualdad de todos los españoles y hacerlo en todos los rincones y en todas las instituciones "y no solo de boquilla en la Junta, también en el Congreso".

Por último, ha dicho que Ciudadanos va a conseguir una cosa que "parece utópica, pero que va a ser real" y es que "el mismo partido que gobierna en Andalucía, va a gobernar en el resto de España diciendo exactamente lo mismo", ha concluido.